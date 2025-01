Brad Pitt uma estrela e produz o coração da besta de Davi ontem

Vencedor do Oscar Brad Pitt Foi oficialmente assinado para o papel principal no próximo filme de ação e aventura da Paramount Pictures Coração da Besta. Ainda há mais detalhes sobre seu personagem em segredo.

Isso marca o último filme de alto perfil de Pitt depois de se encontrar com George Clooney no Apple Studios Wolfs. Atualmente, está em produção para o próximo drama de ação esportiva da F1 com Damson Idris. Pitt também executou recentemente a sequência da comédia de terror no ano passado, Beetlejuice Beetlejuice, que apresentou o retorno de Michael Keaton. Seu próximo projeto como produtor executivo é a comédia de ficção científica negra de Bong Joon-Ho, Mickey 17, dirigida por Robert Pattinson.

Qual é o coração da besta de Brad Pitt?

“O filme se concentra em um ex -soldado das forças especiais do exército e em seu cão de combate aposentado que luta pela sobrevivência após um acidente de avião no incansável deserto do Alasca”, lê a sinopse oficial.

O Heart of the Beast será dirigido por David ontem (esquadrão suicida) de um roteiro escrito pelo produtor executivo Cameron Alexander, com o cineasta vencedor Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) que serve como produtor. Isso marca a última colaboração de ontem e Chazelle com Pitt. Ontem trabalhou originalmente com o aclamado ator no filme de guerra de Fury de 2014, enquanto Chazelle o dirigia no drama da temporada de 2022 Babylon. Também será produzido por Pitt para o Plano B Entertainment, Olivia Hamilton para a Wild Chickens Productions, ontem para o Crave Films e Richard Raymond. O projeto faz parte do Wild Chickens Productions First View Accorke com a Paramount Pictures.

(Fonte: Prazo final)