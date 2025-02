Brafman judeu nos Estados Unidos atira em 2 turistas israelenses, a desculpa da vítima foi confundida com os palestinos

Nova York, Viva – Um judeu que morava na Flórida, os Estados Unidos atiraram em dois israelenses na noite de sábado, 15 de fevereiro de 2025. Os autores atiraram porque achavam que duas vítimas eram palestinos.

Os autores foram identificados como um Mordechai Brafman de 27 anos, que era um defensor extremo de Israel. Pelo menos 17 tiros foram elogiados pelos autores das duas vítimas.

No entanto, as duas vítimas acabaram sendo um turista judeu israelense. As duas vítimas eram pai e uma criança visitada pelos Estados Unidos.

Nomeação de Monitor do Oriente MédioTerça -feira, 18 de fevereiro de 2025, o incidente de tiro ocorreu em Miami Beach, Flórida. A condição das duas vítimas sofreu ferimentos graves quando tratados no hospital devido a tiros no ombro e no antebraço.

Os autores de Mordechai Brafman agora enfrentam uma acusação de uma tentativa de assassinar. A partir dos relatórios dos oficiais, os autores detidos fizeram uma declaração de que achavam que duas vítimas eram palestinos,

“Ao dirigir meu caminhão, vi dois palestinos e atirei e matei os dois”, a declaração dos policiais imitou as palavras dos autores.

https://www.youtube.com/watch?v=irmvgcxtrze

No entanto, as autoridades confirmaram que não há relacionamento anterior entre autores e vítimas.

Do relatório Israel TimesA ação dos autores era razoável. Além disso, a propriedade frouxa de armas de fogo na Flórida permite que os residentes carreguem armas ocultas sem a necessidade de treinamento, fundo ou licenças.

Segundo o Departamento de Justiça, os relatórios de crimes de ódio na Flórida aumentaram mais de 50 %. Os dados são como em 2022 (161 incidentes) e 2023 (249 incidentes).

Além disso, houve o aumento mais agudo em casos endereçados a pessoas com base em origem étnica e religião.

Pelo contrário, outros estados densamente povoados, como Califórnia, Nova York e Texas, sofreram uma ligeira diminuição do crime de ódio relatado durante o mesmo período.

Respondendo ao incidente, o ramo do Conselho de Relações Americanas (líquidas) da Flórida solicitou as demandas do crime de ódio federal, enfatizando os supostos motivos do suspeito.

“A ação supostamente motivada do suspeito de tiros, não a verdadeira vítima étnica, que deve ser um fator determinante das demandas neste caso perturbador”, disse Wilfredo Amr Ruiz em seu comunicado.