Braison Cyrus reage à carta do irmão Trace para Billy Ray Cyrus

Filho mais velho de Billy Ray Cyrus de seu casamento com Leticia ‘Tish’ Finley, Braison Cirosaiu para compartilhar sua opinião sobre a suposta rivalidade da família Cyrus. Irmão Rastrear Ciro Anteriormente, ele destacou a disputa em andamento em uma carta aberta no Instagram. As palavras de Trace sobre a aparente condição de seu pai geraram imenso burburinho entre os fãs. Isso levou Braison a resolver o problema sozinho.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os últimos comentários de Braison na postagem viral de seu irmão Trace Cyrus.

Em uma entrevista recente com PessoasO compositor musical de 30 anos falou abertamente sobre a discussão em curso em relação à sua família e esclareceu que não guarda queixas contra ninguém. “Não tenho sentimentos ruins por ninguém da minha família”, disse ele.

As declarações de Braison Cyrus vêm depois de Trace Instagram em 22 de janeiro para compartilhar seus pensamentos sobre seu pai, Billy Ray Cyrus. Ele discutiu como suas ações afetaram sua família nos últimos tempos. “Parece que este mundo derrotou você. E isso se tornou óbvio para todos, menos para você”, escreveu ele na legenda detalhada. Falando sobre a dinâmica que Billy compartilha com ele e suas três irmãs, Brandi, Miley e Noah, Trace comentou: “Eu e as meninas estamos realmente preocupados com você. durante anos, mas você nos afastou.

“Estamos todos agarrados às memórias do homem que conhecemos e esperando pelo dia em que ele retornará. Você não é saudável, pai, e todo mundo está percebendo”, acrescentou Trace. Embora ele não tenha conseguido destacar o incidente, a postagem de Trace segue incidentalmente a polêmica aparição de Billy Ray Cyrus no Baile Inaugural da Liberdade de Donald Trump em 20 de janeiro.

Enquanto isso, apesar das aparentes preocupações de Trace, as coisas parecem estar progredindo bem com Braison e Billy Ray Cyrus. Braison compartilhou entusiasmo em relação ao próximo álbum de seu pai em uma entrevista anterior, em contraste com os comentários de seu irmão. Ele afirmou que trabalhar no disco com Billy melhorou o relacionamento da dupla. “Passei o ano passado conhecendo meu pai melhor do que nunca”, lembrou Braison.