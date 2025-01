Brandon Sklenar de It Ends With Us quer interpretar Batman no DCU

Ator Brandon Sklenar Recentemente, ele manifestou interesse em se tornar Portaria no próximo filme DCU Os corajosos e ousados.

Discussões e teorias sobre quem interpretará o Batman no DCU de James Gunn têm circulado pela internet desde o anúncio do filme. The Brave and the Bold foi anunciado pelo co-CEO da DC, James Gunn, em 2023, com a intenção de que o filme focasse no relacionamento entre Bruce Wayne e seu filho, Damian.

Brandon Sklenar quer ser o Batman em The Brave and the Bold

Brandon Sklenar, que interpreta Atlas Corrigan no filme de romance de 2024, It Ends with Us, expressou seu desejo de interpretar Batman no novo DCU.

Sklenar compartilhou seus pensamentos após um usuário do Instagram chamado Liam adora filmes compartilhou fan art de Superman de David Corenswet ao lado de Sklenar no Batsuit. Sklenar comentou a postagem dizendo simplesmente: “Eu aprovo”. O autor da postagem original afirmou então que Sklenar “seria o Batman perfeito” em resposta ao comentário do ator.

Depois disso, muitos outros fãs na plataforma de mídia social responderam ao seu comentário e pediram a James Gunn que considerasse Sklenar para Batman: The Brave and the Bold.

Notavelmente, Blake Lively, que estrelou ao lado de Brandon Sklenar em It Ends with Us, juntou-se à sua base de fãs para incentivar Gunn a escalá-lo como Batman. Após a escalação de Sklenar para The Olympian em novembro de 2024, Lively comentou em uma das postagens do ator no Instagram para parabenizá-lo. No entanto, ele abordou discussões sobre escalá-lo como Batman, escrevendo: “Estou assistindo a essa palestra do Batman. Ofereço-me como homenagem. @jamesgunn (James Gunn) sabe como dar às pessoas o que elas precisam. E eles precisam disso.”

O desenvolvimento de The Brave and the Bold tem sido lento em comparação com muitos outros projetos do Batman, mas Gunn afirmou que o filme está em desenvolvimento. Gunn disse sobre o projeto: “Até que tenhamos um roteiro que me deixe totalmente feliz, esse filme não será feito, não importa qual seja”.

Originalmente relatado por Ishita Verma em super-herói.