Brasil diz que 2024 foi o ano mais quente já registrado

Moradores de uma comunidade ribeirinha transportam alimentos e recipientes com água potável de uma distribuição de ajuda devido à atual seca em Careiro da Várzea, estado do Amazonas, Brasil, 24 de outubro de 2023. | Crédito da foto: AP

O ano passado foi o mais quente já registrado no Brasil, informou sua agência meteorológica na sexta-feira (3 de janeiro de 2025), após uma seca e inundações sem precedentes no país sul-americano que especialistas em clima associaram ao aquecimento global.

A temperatura média em 2024 foi de 25,02° Celsius (77,04° Fahrenheit), 0,79° acima da média de 1991-2020, disse o Instituto Nacional de Meteorologia.

Foi o ano mais quente desde que os registos começaram em 1961, superando o valor de 24,92° Celsius de 2023, que também foi um recorde.

A agência meteorológica disse que “a tendência estatisticamente significativa… pode estar associada às mudanças climáticas resultantes do aumento das temperaturas globais e das mudanças ambientais locais”.

De acordo com um estudo publicado na semana passada, o Brasil experimentou um aumento “alarmante” de desastres climáticos entre 2020 e 2023, com quase o dobro de eventos a cada ano, em média, do que nas duas décadas anteriores.

Dados oficiais mostraram uma média anual de 4.077 desastres relacionados ao clima durante o período de quatro anos, incluindo secas, inundações, tempestades violentas e temperaturas extremas, mostrou uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo.

O estudo encontrou uma correlação entre os desastres climáticos sofridos no país e o aquecimento da superfície dos oceanos.

As Nações Unidas disseram na segunda-feira que 2024 seria o ano mais quente já registrado no planeta.

China, Índia, Indonésia, Taiwan e Hong Kong também informaram esta semana que 2024 foi o ano mais quente já registado.