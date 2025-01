Brave Combat Federation realiza 6 eventos de MMA ao longo de 2025 na Indonésia

VIVA – O mundo das artes marciais indonésias está se preparando para receber um novo desenvolvimento. A Brave Combat Federation (Brave CF), uma conhecida organização de MMA do Oriente Médio, anunciou planos de realizar seis grandes eventos na Indonésia ao longo de 2025.

Com o apoio direto do Xeque Khalid Bin Hamad Al Khalifa e do Bravo Presidente do CF, Moh. Shahid, esta colaboração internacional certamente levará o MMA indonésio ao próximo nível.

O vice-presidente do Brave CF Indonesia, Rika Aryuna, revelou que esta série de 6 eventos consistirá em: Brave Scouting Series em janeiro, fevereiro, abril e maio de 2025. As audições estão abertas a talentos de MMA de todas as federações.

Road to Brave em agosto de 2025 é um evento de prestígio que reúne os vencedores da Scouting Series com os lutadores indonésios do Brave CF.

Em seguida, o Brave Fight Night, em novembro de 2025, será o evento principal com lutas entre lutadores indonésios e lutadores internacionais, transmitido ao vivo por mais de 300 estações de televisão globais.

“Este evento não é apenas uma competição, mas também um passo estratégico para produzir lutadores indonésios que estejam prontos para competir no cenário mundial”, disse Rika Aryuna em entrevista coletiva em Koarmada RI, Jacarta, sábado, 18 de janeiro de 2025. .

Em linha com isso, Brave CF Indonesia Combat Manager, Contra-Almirante (Ret.) DR. Suyono Thamrin destacou a importância do desenvolvimento de atletas profissionais.

“Envolveremos os melhores treinadores, incluindo os do TNI, para criar lutadores fortes com carreiras planeadas. Na verdade, queremos atrair jovens que estiveram envolvidos em lutas para receberem formação e novas oportunidades. “Isso ajudará diretamente a segurança do Estado”, explicou.

O secretário-geral da Federação Indonésia de Artes Marciais Mistas (INNAMAF), William Ernest Silanoe, destacou seu compromisso em apoiar o desenvolvimento de atletas amadores de MMA na Indonésia. “Nós, junto com o Brave CF, queremos fazer crescer o MMA na Indonésia e torná-lo um esporte cada vez mais profissional. “O INNAMAF ajudará a garantir que cada atleta receba o melhor treinamento, apoio e instalações para alcançar conquistas internacionais”, disse ele.

Além disso, este evento também é uma grande oportunidade para os empresários apresentarem seus produtos no mercado global. O diretor de patrocínio do Brave CF, Yustiar Nugroho, acrescentou: “Com o entusiasmo do público pelos esportes de combate, este evento é a plataforma perfeita para os investidores brilharem no cenário internacional”.

O árbitro certificado pela IMMAF, Joshua Hamilton, expressou otimismo sobre o potencial do MMA indonésio. “As pessoas em toda a Indonésia têm a mesma oportunidade de demonstrar as suas competências. “Também apoiamos a visão do presidente Prabowo de promover o esporte nacional através do MMA”, explicou.

Emha Wardana da PT Rumah Produk Smexindo, organizadora do evento, também compartilhou seu orgulho. “Buscaremos os melhores lutadores que estejam prontos para competir em nível internacional. “Este road show é o primeiro passo para o cenário mundial”, frisou.

Para abrir, 10 partidas espetaculares em todo o país serão realizadas no domingo, 19 de janeiro de 2025, incluindo uma partida especial feminina no Comando Militar da Indonésia, em Jacarta. Este evento é o primeiro passo do BRAVE na construção de um forte ecossistema de MMA na Indonésia. O vencedor da Scouting Series enfrentará os campeões do Brave CF Vincent Majid, Fajar Macho e Randy Febian.