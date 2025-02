Brennero fora dos limites para o Bomby Bomby em Bressanone

Hoje de manhã, Brennero está fora dos limites para a deflação da guerra residual encontrada durante o trabalho de escavação em Bressnone. A bomba aérea da Segunda Guerra Mundial veio à tona na área industrial de Isarco Valley, perto da sede da Duka. Dado que a rodovia, as estradas estaduais e as ferrovias de Brenner estão na “zona vermelha”, a operação no eixo de Tranhalpine é interrompida das 8h30 até o final do trabalho indefeso.

Especialistas da Brigada Alpina “Julia” criou a barricação funciona em torno da guerra, permitindo que você aja com segurança durante a remoção delicada das fases no modo remoto de ambas 13 e entre 13 e 18 anos. Cerca de 500 pessoas tiveram que deixar suas casas. A Cruz Branca lida com a ajuda e cuidados da evacuação no Centro Assistente, na sala de jantar Bressanone.

