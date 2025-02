Brennero novamente acessível após a defesa das bombas

Brenner está novamente acessível após a defesa do resto da guerra, localizada durante escavações em Bressanone.

A bomba aérea da Segunda Guerra Mundial veio à tona na área industrial de Isarco Valley, perto da sede da Duka. Durante os trabalhos indefesos dos especialistas da Brigada Alpina “Julia”, Highway, State Road e Brenner’s Railway, foram fechados.

Especialistas da brigada alpina “Julia” criaram trabalho barico em torno do descanso de guerra, o que permitiu agir com segurança durante a remoção delicada das fases no modo remoto de ambos os lugares bombas, que uma vez retratavam inofensivos para a pedreira de cascalho de gaser no nome -Clear, onde ele irá Deslocado entre 13 e 18.

Cerca de 500 pessoas tiveram que deixar suas casas. A Cruz Branca lida com a ajuda e cuidados da evacuação no Centro Assistente, na sala de jantar Bressanone.

