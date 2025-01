Brett Ratner dirige documentário de Melania Trump para Prime Video

Amazon MGM Studios anunciou oficialmente o lançamento de um próximo Melania Trump documentário, que mostrará os bastidores da primeira-dama. O documentário sem título estreará nos cinemas e no Prime Video ainda este ano.

“Estamos entusiasmados em compartilhar esta história única com nossos milhões de clientes em todo o mundo”, disse um porta-voz da Amazon em comunicado à imprensa.

Quem participa do documentário Melania Trump?

O documentário será dirigido pelo cofundador da RatPack Entertainment, Brett Ratner. Ele é mais conhecido por dirigir filmes de comédia como a trilogia Rush Hour, estrelada por Jackie Chan e Chris Tucker, a comédia dramática de fantasia The Family Man, com Nicolas Cage, a comédia de assalto After the Sunset, com Pierce Brosnan e Salma Hayek, e a comédia Tower. Assalto estrelado por Ben. Stiller e Eddie Murphy. Esta é a primeira vez que ele dirige um documentário depois de produzir documentários como Night Will Fall de 2014, Chuck Norris vs Communism de 2015 e Before the Flood de 2016.

O projeto sem título também tem produção executiva de Fernando Sulichin para New Element Media e Melania Trump. A produção começou oficialmente no início de dezembro de 2024. Isso aconteceu depois que seu marido, Donald Trump, ganhou sua reeleição durante as eleições presidenciais de 2024, em 4 de novembro passado. Antes disso, a primeira-dama também publicou um memórias homônimas no dia 8 de outubro, no qual falou sobre sua infância na Eslovênia, sua carreira de modelo, seu encontro com o marido e sua experiência como primeira-dama durante o primeiro mandato de Donald Trump.