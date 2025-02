Brian Cox, Emma Roberts e muito mais “

Brian Cox (sucessão), Henry Winkler (Barry), Emma Roberts (nós somos os Millers) e Evan Rachel Wood (Westworld) assinaram oficialmente os principais papéis no próximo filme de comédia de Friends of Neon intitulado, intitulado, Oid amigos. O projeto vem do vencedor de Emmy Wendey Stanzler (Sex and the City, Parks and Recreation).

Após sua sucessão ganhadora de prêmios, os projetos mais recentes de Cox foram os filmes de animação no ano passado do que o Natal e o Senhor dos Anéis: a Guerra dos Rohirrim. Então ele o verá na próxima ficção científica do estado elétrico com Millie Bobby Brown, a comédia terrorista The Parenting com Edie Falco e Lisa Kudrow, e o drama Glenrothan com Alan Cumming. Enquanto isso, Winkler está atualmente ligado ao Star no filme de ação normal com Bob Odenkirk e Lena Headey.

O que são velhos amigos?

“O filme segue as viúvas cômicas e recentes, IRA (Winkler) e Jimmy (Cox), que são forçadas a se tornar amigos por suas filhas conspiratórias (Roberts & Wood)”, lê a sinopse oficial do filme. “Sua teimosia inicial dá lugar a uma hilariante viagem de amizade inesperada, que mostra que a família tem uma maneira de reunir as pessoas mais improváveis”.

Os amigos antigos serão liderados por Stanzler de um script escrito por Rick Cisario. O filme será produzido por Debbie Liebling para a Inner Child Productions, junto com Kim Bailey e Isabel Marden para bruxaria corporativa. A Neon International representará os direitos de vendas estrangeiras e apresentará o filme no mercado de cinema europeu em Berlim no final deste mês, enquanto as finanças médias e a Verve Ventures representarão os direitos da América do Norte.