O presidente dos EUA alertou para tarifas pesadas se um bloco geopolítico realizar uma moeda comum

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou um grupo de comércio e desenvolvimento do BRICS “morto” e ameaçou impor grandes tarifas a todas as importações de seus Estados -Membros se continuarem os planos de estabelecer uma moeda comum. Trump fez um comentário na quinta -feira, lidando com os desafios observados de dominar o dólar americano no comércio global.

Os tijolos fundados inicialmente em 2006 no Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul ingressaram no grupo de 2010. No ano passado, mais quatro países se juntaram oficialmente ao quarteirão, incluindo Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Os membros atuais representam cerca de 46% da população mundial e mais de 36% do PIB global, de acordo com estimativas de instituições financeiras internacionais.

“O BRICS foi colocado lá para um mau propósito”. Trump declarou. “Eu disse a eles se eles queriam jogar com um dólar e depois atingem 100% de tarifa. O dia em que mencionam que querem fazê -lo, eles voltarão e dirão – por favor.

As observações do presidente dos EUA foram feitas antes da reunião com o primeiro -ministro indiano Narendra Modi. Apesar dos membros da Índia no BRICS, Trump não aliviou as críticas, enfatizando seu compromisso de proteger o status de dólar dos EUA.









Trump rejeitou a preocupação com o potencial impacto econômico nos EUA sobre os EUA, afirmando, “Eles não nos têm através dos canos. Nós os temos através de um barril. Se os tijolos quiserem jogar, esses países não serão negociados conosco. Não vamos negociar com eles”.

As especulações sobre uma moeda do BRICS duraram nos últimos anos, no entanto, os Estados -Membros negaram qualquer discussão formal sobre o assunto. Durante a Cúpula do BRICS em Kazan, Rússia, em outubro, os líderes se comprometeram a desenvolver um sistema de pagamento transfronteiriço para complementar a rede Swift Western e expandir o uso da moeda local na loja.

Na reunião, o presidente russo Vladimir Putin condenou o uso de sanções e limitações financeiras do governo dos EUA, chamando o dólar “Arma” e “Grande erro” É o lançamento das nações para explorar alternativas.