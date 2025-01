Briga de bêbados entre amigos termina em assassinato em Thoraipakkam

Numa briga de bêbados entre dois amigos, um jovem de 25 anos morreu na noite de segunda-feira em Perungudi.

A polícia municipal disse que M. Arun, residente de Mahatma Gandhi Nagar em Neelankarai, trabalhava para uma empresa de entrega de alimentos. Arun foi com alguns amigos, incluindo Vinayagam, consumir bebidas alcoólicas perto do escritório de entrega de Arun em Perungudi.

Enquanto os amigos consumiam bebidas alcoólicas, eclodiu uma discussão entre Vinayagam e Arun que se transformou em briga. Vinayagam bateu no rosto de Arun e Arun ficou inconsciente. Embora seus amigos tentassem reanimá-lo, ele permaneceu inconsciente. Vinayagam fugiu do local.

Os dois amigos levaram Arun a um hospital privado próximo para tratamento, mas as autoridades do hospital pediram-lhes que levassem a vítima a um hospital público porque estava bêbado.

As autoridades do hospital também alertaram a polícia de Thoraipakkam, que ao recuperar o corpo de Arun o enviou ao Hospital Governamental de Royapettah para autópsia. Com base nas informações dos amigos de Arun, a equipe policial prendeu Vinayagam, que tem um caso POCSO contra ele.