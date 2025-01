Brigadeiro Fadel foi pulverizado com ácido enquanto separava uma briga, o autor do crime foi perseguido pela polícia

Tangerang, AO VIVO – A Polícia de Tangerang do Sul formou uma equipa especial para perseguir os perpetradores que pulverizaram ácido com ácido no agente da polícia Brigadeiro Fadel. Além do Brigadeiro General Fadel, a outra vítima era um morador, Dion.

Leia também: Segundos em que o Brigadeiro Fadel foi encharcado de ácido e espancado enquanto separava uma briga em Pamulang.

Tanto o Brigadeiro Fadel quanto Dion sofreram queimaduras ao tentar bloquear e interromper uma briga na fronteira de Jalan Cirendeu Raya, Pisangan, East Ciputat e Jalan Cabe I, vila de Pondok Cabe Ilir, Pamulang, cidade de South Tangerang. O incidente ocorreu na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

O Chefe de Relações Públicas da Polícia de Tangerang do Sul, AKP Agil, disse que actualmente o seu partido ainda está a realizar investigações e a perseguir os perpetradores.

Leia também: Ação heróica viral dos mártires Bripka, prontos para fazer de seu corpo uma ponte, Komjen Dedi: inspirando a polícia

“O Chefe da Polícia de South Tangerang formou uma equipe especial conjunta da Polícia de South Tangerang e da Polícia de East Ciputat para realizar a investigação e o processo de investigação. Atualmente, esta equipe especial busca prender os perpetradores e as partes envolvidas”, disse AKP Agil, quinta-feira, 17 de janeiro de 2025.

Agil disse que está atualmente examinando testemunhas e tratando as duas vítimas que sofreram queimaduras na área dos olhos devido aos respingos de ácido.

Leia também: A identidade de uma das vítimas que morreu no incêndio do edifício Glodok não foi identificada

“Estamos neste momento a interrogar várias testemunhas e para tratamento das vítimas, ambas foram transferidas para o Hospital da Polícia Nacional para posterior tratamento”, disse.