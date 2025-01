Brock Faber sofre lesão na parte superior do corpo na partida Wild vs.

Ele Minnesota selvagem De alguma forma, eles conseguiram manter sua forma impressionante nesta temporada, apesar dos persistentes problemas físicos que afetam seu time. em seu último nhl Neste confronto, o Wild conquistou uma vitória difícil por 6-4 sobre o St. Louis Blues, mas perdeu seu principal defensor. brock faber a uma lesão. Então, o que aconteceu com a sensação emergente do hóquei?

Aqui estão todos os detalhes disponíveis sobre a última doença de Faber.

O que aconteceu com Brock Faber?

Brock Faber sofreu uma lesão na parte superior do corpo durante a vitória do Wild por 6-4 sobre o Blues.

O infeliz incidente ocorreu no primeiro tempo da partida, fazendo com que o zagueiro de 22 anos saísse prematuramente. Durante um turno normal, Faber caiu no gelo depois de um estranho trecho de patinação. Embora não tenha havido indicação imediata do que deu errado, ele foi afastado pelo resto do jogo devido à lesão, de acordo com rede esportiva.

A lesão de Faber aumenta a lista crescente de preocupações físicas do Minnesota Wild. A equipe já está enfrentando a falta do atacante Kirill Kaprizov, que perdeu os últimos seis jogos, e do defensor Jared Spurgeon, que provavelmente ficará afastado dos gramados por mais duas a três semanas devido a uma lesão na parte inferior do corpo. Yahoo Esportes.

O Wild atualmente está em segundo lugar na Divisão Central, atrás dos Winnipeg Jets por apenas dois pontos. Antes de sua lesão, Faber foi um contribuidor importante, com média de mais de 25 minutos de tempo no gelo por jogo e marcando 20 pontos no final desta temporada. Suas atuações sólidas em ambos os lados do gelo têm sido cruciais para a estabilidade defensiva da equipe.

Devido à incerteza em torno da lesão de Faber, ainda não está claro quando o zagueiro retornará à ação. Enquanto isso, o Minnesota Wild se preparará para enfrentar o Colorado Avalanche em seu próximo jogo da NHL, na esperança de manter sua forte posição na classificação.