Brock Purdy Net Watch 2025: Quanto dinheiro ganha?

Curioso O patrimônio líquido de Brock Purdy em 2025? A NFL Star está atualmente afiliada ao San Francisco 49ers e tem uma história impressionante desde sua estréia. Consequentemente, há muito interesse na quantidade de riqueza que ele acumulou em sua carreira.

Sem mais delongas, vamos aprofundar o patrimônio líquido atual de Purdy, bem como em suas várias fontes de renda.

Quais são os ativos líquidos de Brock Purdy em 2025?

Brock Purdy tem um patrimônio líquido especulado de US $ 300.000 em 2025.

Os ativos líquidos de Purdy em 2025 consistem em lucros de seus contratos e acordos de aprovação da NFL. Purdy tem sido um dos marechal de campo de maior sucesso nas recentes temporadas da NFL. Em 2023, ele levou 49ers ao Super Bowl. No entanto, o dinheiro que ele ganha com seu contrato da NFL Novato é significativamente menor do que os quartbacks de algumas das outras equipes.

O Sr. Irrelevante do Draft da NFL 2022 assinou um contrato de US $ 3,7 milhões com os 49ers. Para o contexto, o marechal de campo dos Dallas Cowboys, Dak Prescott, assinou um contrato recorde de US $ 240 milhões com a equipe. O contrato de Purdy estará em reegogioções em 2025, para que seus lucros e ativos líquidos possam mudar este ano.

O que Brock Purdy faz para ganhar a vida?

Como mencionado acima, Purdy é um marechal de campo de futebol profissional. Desde sua estréia na NFL em 2022, ele está jogando pelo San Francisco 49ers.

Em 2024, Purdy teve uma das temporadas mais bem -sucedidas da NFL de sua carreira, com 20 passes e 5 touchdowns por terra. Anteriormente, ele frequentou a Perry High School em Gilbert, Arizona, antes de se matricular na Universidade Estadual de Iowa e jogar por ciclones.

Durante o rascunho da NFL 2022, os 49ers selecionaram Purdy como sua seleção final (262 em geral). Purdy começou a temporada de 2022 como o marechal de campo da terceira cadeia dos 49ers, mas gradualmente estabelecida como o jogador inicial para essa posição depois que as outras duas lesões sofreram.

Eles explicaram os lucros de Brock Purdy: como o dinheiro ganha?

Brock Purdy ganha principalmente dinheiro com seus contratos da NFL e acordos de patrocínio.

Contratos da NFL

Como mencionado acima, Brock Purdy tem um contrato de novato de cerca de US $ 3,74 milhões com os 49ers. Além disso, seu salário anual é de pouco mais de US $ 900.000. Ambos provavelmente contribuem para os ativos líquidos de Purdy.

Acordos de endoso

Brock Purdy também apoiou empresas como Toyota, Alaska Airlines, Applebee’s, Buffalo Wild Wings e Ariat, e provavelmente aumentou seus lucros gerais.