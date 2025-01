Brody Jenner diz que Caitlyn Jenner ‘se desculpou’ depois de terminar com ele

Brody Jennerfilho de Caitlyn e Kris Jenner, recentemente detalhou seu complexo relacionamento com Caitlyn Jenner. Em Forças Especiais: o teste mais difícil do mundo, ele refletiu sobre sua juventude, crescendo separado. No entanto, ele acredita que recebeu uma perspectiva diferente sobre a paternidade e agora acredita que eles se dão bem. Aqui está o que ele disse sobre Caitlyn Jenner.

Brody Jenner compartilha detalhes de seu relacionamento com Caitlyn Jenner

Brody Jenner atualmente faz parte do reality show Forças Especiais: o teste mais difícil do mundo. Ele narra celebridades de diferentes esferas da vida que se destacam para passar no procedimento de seleção para soldados das forças especiais. Eles são submetidos a tarefas desafiadoras nos ambientes mais hostis, testando suas habilidades de sobrevivência.

Durante um episódio deste programa, Brody Jenner lançou alguma luz sobre seu complicado relacionamento com Caitlyn Jenner. Refletindo sobre o vínculo distante, as visitas são esporádicas. Ele disse: “Mas mamãe me disse que escreveria em cartões: ‘Por que papai não me liga no meu aniversário?’”

Além disso, ele mencionou como foi difícil para ele aceitar a transição de Caitlyn. No entanto, ele acredita que a ausência de uma figura paterna o ensinou como ser um pai melhor para seu filho. “Acabei de ter uma filha linda. Eu não vivo mais para mim. Estou vivendo para ela. “Acho que isso me tornará um pai melhor.”

Brody Jenner mencionou que se sentiu “um pouco abandonado” pela ausência de Caitlyn Jenner em seus anos de formação. Embora tenha expressado compreensão, ele também mencionou que durante o processamento da transição de Caitlyn Jenner, seus momentos compartilhados foram capturados pela câmera e televisionados, tornando-os “invasivos” e “não genuínos”. Além disso, ele revelou que recentemente recebeu um “sincero pedido de desculpas” de Caitlyn Jenner, o que manteve o relacionamento em melhores condições.

Além disso, ele também elogiou sua mãe, Kris, por estar sempre ao seu lado.