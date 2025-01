BRS decidirá mover Tribunal Apex no caso Fórmula-E vs KTR após revisar cópia do veredicto do Telangana HC

Depois que o Tribunal Superior de Telangana, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025, rejeitou a petição criminal apresentada pelo presidente em exercício de Bharat Rashtra Samithi (BRS), KT Rama Rao, o líder sênior do partido T. Harish Rao dirigiu-se à mídia na residência do primeiro, Nandi Nagar, em Hyderabad. | Crédito da foto: NAGARA GOPAL

HYDERABAD

O líder de Bharat Rashtra Samithi (BRS), T. Harish Rao, disse que a célula jurídica do partido tomaria uma decisão sobre a mudança da Suprema Corte depois que o Tribunal Superior de Telangana rejeitou a petição apresentada pelo presidente em exercício e ex-ministro do partido KT Rama. Rao busca anular o caso registrado contra ele e outras pessoas pelo Bureau Anticorrupção (ACB), em conexão com a corrida de Fórmula E.

Falando aos repórteres na residência do Sr. Rama Rao em Nandi Nagar em Hyderabad após a decisão do Tribunal Superior na terça-feira (7 de janeiro de 2025), o Sr. Harish Rao disse que a célula legal tomaria uma decisão após revisar a cópia da sentença. Reiterou que o senhor Rama Rao não se opôs à investigação do caso e que se dirigiu ao escritório da ACB na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) e esperou 45 minutos fora do escritório. A KTR retornaria para lá no dia 9 de janeiro, após notificação da ACB.

Harish Rao disse que a decisão do Tribunal Superior pedia a continuação da investigação do caso com base no argumento do governo de que houve corrupção na corrida de Fórmula E e não em relação à punição. Independentemente da série de casos que foram apresentados contra os líderes do BRS, eles não deixarão de levantar a sua voz contra o governo e as promessas eleitorais não cumpridas do Partido do Congresso.

Harish Rao disse que não houve comparação entre o caso movido contra A. Revanth Reddy depois que ele foi pego com dinheiro no caso de troca de dinheiro por voto, quando ele estava no Partido Telugu Desam, e aquele movido pelo governo do Congresso contra o Sr. Rao. Enquanto Reddy foi preso depois de ser flagrado pelas câmeras, Rama Rao trouxe as corridas de Fórmula E para Hyderabad apenas para melhorar a imagem da marca da cidade, disse ele.

O Sr. Harish Rao queria saber onde estava a extensão da corrupção no caso quando não houve caso de mudança de mãos.

Alegando que o Ministro-Chefe Revanth Reddy fez com que a ACB registrasse o caso contra o Sr. Rama Rao como parte de sua política de desvio de atenção, ele disse que isso foi feito porque o Sr. Chefe. Ministro e a sua incapacidade de cumprir as promessas feitas antes das eleições. O governo enfrentava agora a oposição da população, especialmente da comunidade agrícola, por não cumprir a promessa de modernizar Rythu Bharosa e por não pagar apoio ao investimento para a época de Kharif.