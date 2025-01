Bruce Willis aperta a mão dos socorristas em rara aparição pública

*Vídeo da cobertura anterior de incêndios florestais.

Los Angeles (KTLA) – Em meio aos incêndios florestais devastadores no sul da Califórnia, Bruce Willis reservou um tempo para agradecer aos socorristas em uma rara aparição pública desde seu diagnóstico de demência.

A esposa do ator, Emma Heming Willis, publicou um vídeo comovente no Instagram Quinta-feira mostrando-o apertando a mão de membros do Departamento de Polícia de Los Angeles.

“Ao ver um socorrista, Bruce nunca perdeu a oportunidade de mostrar sua gratidão com um aperto de mão sincero e um ‘obrigado pelo seu serviço’”, ela legendou o post. “Ontem não foi diferente.”

O ator de “Die Hard” ficou fora dos olhos do público depois que parou de atuar em 2022. Em 2023, sua família revelou que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT).

De acordo comMedicina Johns HopkinsA DFT é uma causa comum de demência que ocorre quando as células nervosas dos lobos frontal e temporal do cérebro são perdidas, causando o encolhimento dos lobos.

Desde o seu diagnóstico, Willis A família tem fornecido atualizações regulares. sobre sua condição.

As condições climáticas favoráveis ​​​​esta semana permitiram que os bombeiros evitassem o crescimento dos incêndios na área de Los Angeles, mas eles permanecem em dezenas de milhares de acres e o tempo ventoso deve retornar no fim de semana.





