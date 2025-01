BSF e funcionários do BGB mantêm negociações de coordenação de fronteira mesmo com tentativa de infiltração frustrada

Imagem representativa do pessoal da Força de Segurança de Fronteira (BSF) que guarda a fronteira Índia-Bangladesh no distrito de Dakshin Dinajpur, em Bengala Ocidental. Crédito da foto: PTI

A Força de Segurança de Fronteira (BSF) e a Guarda de Fronteira de Bangladesh (BGB) realizaram uma reunião de coordenação de fronteira na quarta-feira (15 de janeiro de 2025) em nível de Comando Setorial na área fronteiriça Petrapole-Benapole para discutir questões fronteiriças críticas de interesse mútuo.

A reunião deliberou sobre questões importantes de interesse mútuo, incluindo projectos de desenvolvimento em zonas fronteiriças, implementação de cercas de fila única (SRF) e medidas eficazes para combater a criminalidade transfronteiriça, incluindo o contrabando de gado, o tráfico de seres humanos e a imigração ilegal, informou a imprensa. “, disse o comunicado divulgado pela South Bengal Frontier da BSF na quarta-feira.

A interacção de alto nível também destacou “o compromisso inabalável de ambas as forças em fortalecer as relações bilaterais e garantir a santidade da fronteira internacional”.

O desenvolvimento surge no meio de tensões ao longo da fronteira entre a Índia e Bangladesh, com relatos recentes de divergências sobre a construção de cercas fronteiriças em certas áreas, como Sukdebpur, em Malda, Bengala Ocidental.

A delegação do BSF na quarta-feira foi liderada por Tarni Kumar, Inspetor Geral Adjunto, Sede do Setor BSF em Calcutá, enquanto a delegação do BGB foi liderada pelo Coronel Mehedi Hasan Chowdhury, Comandante do Setor, Sede do Setor BGB Khulna. A delegação incluiu também os respectivos comandantes de batalhão e oficiais de estado-maior de ambas as forças.

O oficial de relações públicas da BSF South Bengal Frontier disse na quarta-feira: “Essas reuniões de alto nível são um testemunho da parceria inquebrável entre a Índia e Bangladesh. Através do diálogo aberto e da cooperação, ambas as forças reafirmaram o seu compromisso em manter a santidade da fronteira internacional, ao mesmo tempo que abordam preocupações comuns. “A BSF está firme na sua missão de proteger fielmente as suas fronteiras e promover a harmonia com os seus vizinhos.”

Notavelmente, a reunião de quarta-feira segue-se a uma reunião de 10 de janeiro entre as duas forças, na qual o Inspetor Geral da Fronteira de Bengala do Sul da BSF, General Maninder PS Pawar, esteve presente junto com o Comandante Regional do BGB da região sudoeste, Brigadeiro General Mohammad Humayun Kabir. . Foram discutidos temas como cooperação mútua e manutenção da paz ao longo da fronteira.

Tentativa de infiltração frustrada

Em desenvolvimentos relacionados, a fronteira de Bengala do Sul do BSF frustrou múltiplas tentativas de contrabando e infiltração na fronteira de Bengala Ocidental-Bangladesh na terça-feira, em vários distritos como North 24 Parganas, Nadia, Murshidabad e Malda.

De acordo com um comunicado de imprensa, o pessoal da BSF repeliu um total de 13 invasores ilegais de Bangladesh, apreendeu 1.236 garrafas de Phensedyl proibido, resgatou 18 bovinos e prendeu três contrabandistas de gado de Bangladesh em flagrante.

O Oficial de Relações Públicas da Fronteira de Bengala Sul afirmou que estão tomando medidas rigorosas para impedir o contrabando ao longo da fronteira Índia-Bangladesh e “eles não permitirão o contrabando de (sua) área sob nenhuma circunstância”.

A fronteira entre Bengala Ocidental e Bangladesh tem aproximadamente 2.216 km de extensão, dos quais cerca de 913 km entre Sundarbans, no sul, e Malda, no norte, estão sob a jurisdição da fronteira de Bengala Sul. A presença de múltiplas massas de água na região e a falta de vedações dificultam a gestão das fronteiras, tornando a área propensa a tentativas de contrabando e infiltração.