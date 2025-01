BSF usa métodos convencionais e ultramodernos para proteger a fronteira de Bangladesh: oficial

Protegendo as desafiantes fronteiras internacionais entre a Índia e o Bangladesh, a Força de Segurança de Fronteiras (BSF) adoptou mecanismos que convergem métodos convencionais e tecnologias ultramodernas para prevenir o contrabando e o tráfico de seres humanos.

Um alto funcionário disse que a fronteira sul de Bengala da BSF, que protege a fronteira internacional de 913 km entre os dois vizinhos, utiliza extensivamente a vigilância electrónica em coesão com métodos convencionais, como postos de sentinela e patrulhas a pé.

Observando que quase metade da fronteira de 913 km guardada pela fronteira de Bengala do Sul ainda não foi vedada, disse que a força adoptou vários métodos para impedir o contrabando e o tráfico de seres humanos ao longo do terreno difícil e nas secções ribeirinhas.

“Além das fixas, há um grande número de câmeras Pan, Tilt e Zoom (PTZ) para monitorar todos os movimentos onde a cerca ainda não foi concluída”, disse o alto funcionário da BSF.

As câmeras, equipadas com visão noturna, possuem sensores para detectar e localizar qualquer movimento humano nas fronteiras. A informação é transmitida às sentinelas a partir das salas de controle, disse ele aos repórteres visitantes em Petrapole, no distrito de North 24 Parganas, em Bengala Ocidental, a cerca de 110 km de Calcutá.

“Dos 32 quilómetros de fronteira na área de comando de um batalhão das Forças Básicas de Segurança perto da estância aduaneira terrestre de Petrapole, apenas 11 quilómetros estão vedados, enquanto a restante área é guardada numa perfeita convergência de tecnologias convencionais e ultramodernas, ” ele disse. .

“Mão-de-obra, tecnologia e recursos são utilizados de forma adequada para prevenir o contrabando e o tráfico de seres humanos”, disse ele.

O responsável disse que está em curso o processo de aquisição de terrenos para a colocação de cercas inteligentes na área não vedada e que a administração estatal entregou à força alguns terrenos ao longo da fronteira para o efeito, de acordo com os requisitos da BSF.

“As condições tornam-se mais difíceis durante as monções, à medida que o rio Betna que flui ao longo da fronteira e outros corpos de água nesta área transbordam devido às fortes chuvas”, disse ele.

“Os próprios jawans da BSF colocaram arame farpado ao longo da fronteira, onde cercas inteligentes ainda não foram instaladas”, disse o funcionário.

No entanto, estes são auxiliados por dispositivos de última geração, incluindo sinalizadores de camada de gatilho que são ativados quando qualquer intruso toca os cabos, ajudando a força a localizar facilmente o movimento na área na calada da noite.

“Os contrabandistas e traficantes continuarão a fazer esforços, mas estamos prontos para enfrentar os desafios”, disse o responsável da BSF.

O responsável disse que os espaços nas áreas de vigilância sentinela também são cobertos por vigilância electrónica, incluindo câmaras rotativas de 360 ​​graus e sensores que emitem sinais sonoros quando alguém toca na camuflagem colocada à volta destes dispositivos.

“Todo movimento é monitorado ao longo da fronteira em salas de controle e a partir daí são dadas instruções aos sentinelas envolvidos para tomarem as medidas necessárias”, disse ele.

O responsável disse que o pessoal da BSF está equipado com armas de bombeamento (PAG), que são armas não letais, em serviço na área.

Em locais onde existem aldeias próximas da fronteira, também são utilizadas redes para cobrir as cercas inteligentes, que em alguns locais têm 6 metros de altura, para evitar que alguém atire alguns itens do outro lado da fronteira destinados a serem recebidos pelos destinatários esperando do outro lado. lado.