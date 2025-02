Bucket de Palomitas de Snow Branca da AMC (2025): Quantas cores existem?

Ele Branca de neve da AMC Balde de pipoca de milho Causou emoção entre os espectadores. Os fãs estão ansiosos para conhecer seu design, variantes de cores e preços. Enquanto a AMC continua sua tendência de colecionáveis ​​exclusivos, este cubo de milho pop temático de milho, os fãs estão curiosos sobre o que ele oferecerá.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o cubo da AMC Corn Pops para Branca de Neve.

AMC Bucket de milho palomitas com nevada branca até 2025 revelados com todas as variantes de cores

A AMC apresenta um cubo de pipoca de milho branco como a neve, projetada para se adaptar ao adorável tema do filme. Uma publicação publicada no X (anteriormente Twitter) apresentou um avanço desses cubos colecionáveis.

Os Popcs de milho foram revelados para a ‘Branca de Neve’ da Disney.

Os cubos vêm em cinco cores diferentes e iluminam.

(Via: Tump of Tiktok) pic.twitter.com/f7tgrjvbqy – estourado? (@PoppedNews) 1 de fevereiro de 2025

Os recipientes de pipoca de milho são projetados como minas de anões, que eles usam para coletar jóias após a mineração localmente. Além disso, existe um padrão que apresenta uma única cor que brilha no escuro e está destinada a se parecer com um tesouro que foi retirado das minas. Além da emoção, várias variantes de cores estarão disponíveis no lançamento. A partir de agora, existem cinco cores conhecidas: amarelo, vermelho, verde, violeta e azul.

Os fãs podem pegar seu cubo colorido favorito e vê -lo brilhar em um teatro completamente escuro, o que torna sua experiência cinematográfica ainda mais imersiva.

No momento da redação deste artigo, a AMC não anunciou oficialmente o preço dos popcs de milho. No entanto, com base em lançamentos anteriores como La Dune: The Second Part e The Godzilla X Kong Cubes, espera-se que se enquadre na faixa de US $ 25 a US $ 40. À medida que a data de lançamento do filme se aproxima, ele revelará mais detalhes sobre Os Popcs de milho, incluindo preços e disponibilidade.

Os fãs ansiosos para fazer uma deve se manter atualizada, pois os cubos colecionáveis ​​da AMC tendem a acabar rapidamente.