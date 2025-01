Bukalapak demitirá seus funcionários após fechar seu negócio de comércio eletrônico

Jacarta – A PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) anunciou que iria rescindir as relações laborais (PHK) de vários dos seus funcionários. Esta etapa segue a política de fechamento de negócios de comércio eletrônico, cessando os serviços de venda de produtos físicos.

Através da divulgação de informações IDX, Secretário Corporativo ABERTO, disse Cut Fika Luthi, esta política foi adotada como parte dos passos estratégicos da empresa, para focar em linhas de negócios mais prospectivas, como produtos virtuais, jogos e investimentos.

“Esta decisão foi tomada após uma avaliação aprofundada das perspetivas do segmento de negócio da empresa”, afirmou a Cut Fika no seu comunicado, citado na terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

No entanto, Cut Fika garante que o processo de despedimento levado a cabo pela empresa continuará a ser realizado em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. A administração garante que em caso de demissão de funcionários, a Bukalapak compensará os funcionários afetados pela política da empresa.

“Na sua implementação, a empresa garantirá que todos os direitos e compensações dos funcionários afetados sejam cumpridos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis”, disse Cut Fika.

A administração da Bukalapak espera que esta etapa ajude a aumentar a eficiência dos custos operacionais e apoie os esforços da empresa para alcançar um EBITDA positivo.

“A empresa também está optimista em continuar a apostar nos negócios digitais, de forma a fortalecer a sua posição no ecossistema digital e proporcionar mais valor aos stakeholders”, afirmou.

Anteriormente, o chefe de mídia e comunicações da Bukalapak, Dimas Bayu, confirmou que mesmo que as vendas de produtos físicos fossem interrompidas, isso não teria um impacto material na receita da empresa. Isso ocorre porque as vendas de produtos físicos na plataforma Bukalapak contribuem apenas com cerca de 3% da receita total da empresa, portanto, esta etapa para reduzir as vendas de produtos físicos é realmente considerada lucrativa.

“Pelo contrário, este passo apoia os nossos esforços para alcançar um EBITDA positivo e garantir a sustentabilidade de um negócio saudável e rentável”, afirmou.