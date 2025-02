Bumn Bumn Dony Oskaria revela boas características corporativas na celebração dos serviços de pesquisa

Yakarta, vivo – O vice -ministro de Bumno, Dony Oskaria enfatizou a importância de uma empresa para deixar uma boa herança, administrando a empresa com base em organização impulsionada por valor o organização baseada em valor. Isso foi revelado em Share Series Bumn Idsurvey Survey Services – Talk Expert Talk ‘Deixando o legado, transforme -se em grandeza‘Como um esforço de Idsurvey para se transformar em uma classe superior e internacional.

“Uma boa empresa não precisa ser projetada, mas você pode sentir sentirEsta empresa corre bem, aplaudo meus amigos em Idsurvey. A empresa tem um almaUm espírito, um valoro que geralmente se reflete em uma corporação, de modo que todos são amigos, a transformação das empresas estaduais que você deseja fazer é organização impulsionada por valor Isso finalmente se tornou Comportamento impulsionado pelo valor“Ele disse que citou informações sobre Idsurvey, quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

Ele explicou que todos trabalharam porque havia valor central ou uma coleção de princípios e crenças que permanecem firmemente e também se tornam a essência da empresa para tomar decisões, comportamentos e formas de trabalho.

“A empresa é a mesma que a autonomia das criaturas, movimentos baseados em valor Como nós, sim valor central Bom, comportamento-Também é bom, e todos os que estão na corporação entendem e entram na vida cotidiana “, disse ele.

Dony também explicou como uma empresa tem características organização impulsionada por valor. Cada empresa possui valor e tem suas próprias características.

“Primeiro, Valores centrais claramente definidos, compromisso de liderança, alinhamento de funcionários, abordagem centrada no cliente, sustentabilidade E Responsabilidade social. Minha mensagem é manter isso, precisamos construir uma corporação em valores de manuseioE estou muito feliz por irmos legado Bem para este país, e alguns Controle de chave O que podemos transmitir é Ética, propósito e pessoas, além de lucros, gerar confiança, lealdade e longo sucesso E consistência“, disse.

Ele espera que, no futuro, a Idsurvey melhore e os funcionários fiquem mais felizes em trabalhar. “Um bom ambiente de trabalhoNão somos apenas superiores, mas também estamos familiarizados, como cuidamos um do outro, isso é a coisa mais importante, obrigado ”, disse ele.

Nesta ocasião, todos os funcionários da Sabang a Merauke e Internacional podem interagir diretamente com o vice -ministro do Bumning, Dony Oskaria. Os comissários de Idsurvey e as fileiras dos diretores de Idsurvey (Pt BKI (Persero), PT Suchafindo, PT Surveyor Indonesia e os netos da empresa Idsurvey) também participaram.

Realizações de Idsurvey em 2024

 Diretor de Idsurvey, Arisudono Soerono

Em seus comentários, o diretor de Idsurvey, Arisudono Soeron Hundred.

“É surpreendente ser muito maior que o histórico devido à sua história, geralmente crescemos apenas 6%de sua renda, então o EBITDA cresce 13%, mas este ano tudo cresce acima de 20%, é claro, você pode obter graças à dedicação , o trabalho duro de todos os amigos, graças a todos os colegas “, disse ele.

Ele também explicou que a presença de Idsurvey estava mais próxima da vida cotidiana e ainda mais próxima como uma máquina de lavar. “Qual é a conexão entre a máquina de lavar com o idsurvey? Então, na realidade, podemos ver que o papel dos testadores de idsurvey em todos os aparelhos que variam de máquinas de lavar, luzes, cabos, fãs, idórdias que tentam garantir que esses produtos tenham certeza de para usar “, disse ele.

Em seguida, a certificação de economia de energia, certificação Halic, certificação de viabilidade da fábrica, matérias -primas, certificação de barco e idurvey também colaboram com as agências governamentais para fornecer mapas uma escala de 1: 5000. Então, algumas das muitas tarefas são executadas pela Idsurvey .

“Nesta ocasião, é claro, sua esperança de ouvir o Sr. Dony Oskaria, aumentamos o termo”. Arisudono disse.

Como se sabe, o Idsurvey como posse do serviço de pesquisa do Bumn foi formado desde 2021 de três empresas, a saber, PT BKI (Persero) como Holding Lead, PT SucOfindo e PT Indonésia mostrou uma performance extraordinária, em 2024 Idsurvey, tornou -se o melhor Companhia de TIC na Ásia -Pacífico, agora Idsurvey é 140 Ramos na Indonésia e agências internacionais, incluindo; Cingapura, China, Hong Kong, Vietnã e Tailândia.