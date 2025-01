Bureau of Indian Standards comemora 78º Dia da Fundação

N. Jegatheesan, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Tamil Nadu, fala no evento do dia da fundação em Madurai na segunda-feira. | Crédito da foto: R. ASHOK

O Bureau of Indian Standards (BIS) celebrou na segunda-feira seu 78º Dia da Fundação com discussões e sessões técnicas sobre a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS).

Discursando na reunião, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Tamil Nadu, N. Jegatheesan, falou sobre o papel do BIS na manutenção da qualidade do produto e da segurança do consumidor e disse que deveriam ser adotados programas para manter varejistas e fabricantes atualizados com os últimos desenvolvimentos.

Diretor Sênior e Diretor do BIS Madurai, SD Dayanand, em seu discurso de boas-vindas, falou sobre o objetivo principal do programa. Ele resumiu a história do BIS e sua evolução ao longo dos anos.

Após a sessão inaugural, foi realizada uma sessão técnica com apresentações sobre diversos temas como ‘Crescer de forma sustentável com qualidade contínua em produtos, processos e pessoas’, ‘Implementação dos ODS no Setor Industrial’, ‘Qualidade e Sustentabilidade na Indústria Transformadora ‘. Indústria de Celulose e Papel’ e ‘Métodos de poupança de energia para o Desenvolvimento Sustentável’.

O Diretor Adjunto do BIS, Madurai Hemalatha P. Panicker, fez uma apresentação sobre as atividades do BIS e o papel das indústrias como principais partes interessadas. Ele também falou sobre como as indústrias podem contribuir para a formulação de padrões indianos que sejam aceitáveis ​​para um grande número de nações, o que por sua vez facilitará o comércio internacional do país.

O vice-diretor do BIS, Madurai A. Arivazhagan, propôs um voto de agradecimento. Mais de 200 pessoas representando diversas indústrias, laboratórios e associações industriais participaram do evento. No evento, os participantes prestaram o juramento do BIS, “Compromisso de Qualidade”.