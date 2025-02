Bus transportando prisioneiros e detidos palestinos libertados da prisão israelense, programas de televisão ao vivo

Uma visão de drone mostra pessoas que se encontram perto de veículos da Cruz Vermelha, o dia do lançamento dos reféns realizados em Gaza a partir do ataque mortal de 7 de outubro de 2023, como parte de um incêndio alto e um acordo de troca de prisões entre o Hamas e Israel em Khan Young , Southern Gaza Strip, em 15 de fevereiro de 2025 | Crédito da foto: Reuters

O primeiro ônibus transportando prisioneiros e detidos palestinos deixou a oferta da prisão de Israel na Cisjordânia, mostrou imagens ao vivo.

Cerca de 369 prisioneiros e detidos palestinos estão prontos para serem divulgados no sábado (15 de fevereiro de 2025) depois que o Hamas entregue aos reféns israelense IAIR Horn, Sagui Dekel-Chen e Sasha Sofanov com a Cruz Vermelha após os esforços de mediação do Egito e Qatar administrar Ajude a manter um incêndio frágil entre o Hamas e Israel, que parou a luta por quase um mês.

Usando lenços tradicionais de Keffiyeh, os prisioneiros libertados foram criados nos ombros da multidão e abraçados parentes antes de ir para uma rápida verificação de saúde -up, um AFP Jornalista informado.

