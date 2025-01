Busca por vítimas do incêndio no Glodok Plaza interrompida temporariamente, causa é prédio instável

Jacarta – A busca por vítimas desaparecidas devido ao grande incêndio em Glodok Plaza, Mangga Besar, oeste de Jacarta, foi temporariamente suspensa na tarde de sábado, 18 de janeiro. Esta decisão foi tomada depois que oficiais conjuntos evacuaram um saco para cadáveres por volta das 16h20 WIB.

Segundo o piquete do subdepartamento de Gerenciamento e Resgate de Incêndios de Jacarta Ocidental (Gulkarmat), Joko Susilo, a suspensão temporária da busca pelas vítimas foi realizada devido ao estado cada vez mais frágil da estrutura do edifício. Considera-se que isso coloca em risco a segurança dos policiais no local.

“A busca pelas vítimas foi temporariamente interrompida devido ao estado instável da estrutura do edifício”, disse Joko quando se reuniu no local do incêndio.

Joko explicou que os destroços do nono andar do prédio bloquearam o acesso ao sétimo e oitavo andares. Como resultado, é difícil realizar o processo de evacuação de forma ideal antes que a remoção de detritos esteja concluída.

 Bombeiros extinguem incêndio no Glodok Plaza, Tamansari, oeste de Jacarta

Gerente de prédio ajuda na limpeza

Neste sábado, a equipe conjunta conseguiu chegar a um acordo com a direção do Glodok Plaza para limpar os escombros da área. Porém, esse processo leva tempo porque há uma grande quantidade de material de ferro preso ao piso do edifício.

“Assim que a limpeza for concluída, o processo de evacuação continuará amanhã. “Atualmente estamos transferindo a responsabilidade da limpeza para a administração do edifício”, disse Joko.

Além dos esforços de evacuação, uma equipa do Bareskrim Puslabfor e do Centro de Investigação Criminal da Polícia Nacional participará na realização de investigações da cena do crime (TKP). Este processo tem como objetivo investigar a causa do incêndio que atingiu o Glodok Plaza na noite desta quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

O chefe de Relações Públicas da Polícia Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indardi, explicou que a investigação da cena do crime será realizada após a área ser considerada segura e fresca. “O Puslabfor irá examiná-lo em laboratório para descobrir a causa do incêndio”, disse Ade Ary.

A polícia também está a colaborar com várias agências, incluindo o Hospital da Polícia Kramat Jati e o Centro de Saúde da Polícia, na execução desta missão humanitária.

O governador em exercício do DKI Jacarta, Teguh Setyabudi, também visitou o local do incêndio hoje. Usando um pesado veículo de elevação Bronto, Teguh viu em primeira mão o estado do topo do edifício, que estava gravemente danificado.

“Estamos muito preocupados com este desastre. “O incêndio que ocorreu foi tão grande que causou o colapso do telhado do edifício e os andares superiores foram severamente danificados”, disse Teguh.

Teguh também apreciou a sinergia das diversas agências envolvidas, como Serviço Gulkarmat, Serviço de Saúde, BPBD e outras partes, que trabalharam arduamente no processo de extinção e evacuação.

O incêndio no Glodok Plaza foi um grande desastre que causou perdas materiais e vítimas. Com o processo de evacuação temporariamente interrompido no terceiro dia, as esperanças continuam centradas na conclusão da remoção dos escombros para que a busca pelas vítimas possa ser retomada imediatamente. O governo, juntamente com os responsáveis ​​conjuntos, está empenhado em continuar a prestar atenção ao tratamento deste caso até que seja resolvido.