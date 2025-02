Business Summit Global Bengala 2025: Mukesh Ambani, Sajjan Jindal para participar, diz CM Mamata Banerjee

O primeiro -ministro de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee. Arquivo | Crédito da foto: The Hindu

O primeiro -ministro da Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, na terça -feira (4 de fevereiro de 2025) confirmou a participação do Presidente da Reliance Industries, Mikesh Ambani, e o diretor administrativo da JSW Sajjan Jindal na oito edição do Bengal Global Business Cummmit que começa na quarta -feira (5 de fevereiro de 2025).

No entanto, o primeiro -ministro expressou dúvidas se Tshering Tobga, primeiro -ministro de Bután, que confirmou a participação na Cúpula de Negócios em outubro de 2024, participaria do evento ou não.

Business Summit Global Bengal | O estado obteve propostas de investimento de ₹ 3,76 lakh crore, diz Mamata

“Ele (primeiro -ministro de Bután) havia confirmado sua participação antes. Agora, estou recebendo alguns relatos de que há algo com Delhi. Eu ainda quero que venha, pois (Bután) é um país vizinho do oeste de Bengala e devemos desenvolver boas relações que sejam benéficas para o país ”, disse Banerjee.

O primeiro -ministro disse que não pode comentar o papel de Delhi sempre que recebe uma confirmação formal de que o primeiro -ministro do país vizinho não participará.

8th A edição da Bengala Global Business Summit está programada de 5 a 6 de fevereiro de 2025 e o primeiro -ministro de Jharkhand, Hemant Soren, foi convidado como o principal convidado junto com o primeiro -ministro de Bután. Os outros capitães da indústria que provavelmente participam da Cúpula de Negócios incluem o Presidente de Sanjiv Goenka, RP-Sanjiv Goenka Group, Harshvardhan Noetia, Presidente Ambuja Neotia Group e Sanjiv Puri, presidente da ITC Limited, entre outros.

A sra. Banerjee disse que os delegados de 25 países participarão da Cúpula de Negócios. O governo ocidental de Bengala planeja o evento principal nos últimos meses para demonstrar que o potencial do estado atrai investimentos.

“A bengala ocidental tem estado consistentemente entre os estados que mais crescem em termos de crescimento econômico, e espera-se que uma faixa GSDP atinja ₹ 18,79 lakh crore em 2024-25 (BE). O estado é um centro para uma ampla gama de indústrias, que incluem fabricação, TI, cimento, couro, ferro e aço, têxteis, etc. ”Disse o primeiro -ministro em comunicado no site da BGBS 2025.

A sra. Banerjee também apontou que a bengala ocidental é classificada como 4th O maior estado da Índia em termos de valor agregado líquido. Um dos maiores desafios para Mamata Banerjee, que está no poder em Bengala Ocidental nos últimos 13 anos, atrai investimentos e evitando a imagem anti-indústria do estado.