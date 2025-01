Busta Rhymes acusado de agredir sua assistente de 50 anos

Busta rima está enfrentando assalto acusações após ser acusado de agredir sua assistente de 50 anos durante uma briga em um condomínio no Brooklyn. O incidente, ocorrido no dia 10 de janeiro, gerou uma investigação policial e posterior ação legal contra o rapper.

Aqui estão mais informações sobre o caso contra Busta Rhymes.

Busta Rhymes acusado de agressão no Brooklyn

Busta Rhymes, o icônico rapper e artista indicado ao Grammy, enfrenta acusações de agressão após uma suposta briga com seu assistente no Brooklyn em 10 de janeiro. O incidente ocorreu em um condomínio de luxo em Dumbo, onde Rhymes supostamente deu um soco em seu homem de 50 anos. -O ex-assistente, Dashiel Gables, deu vários socos no rosto dele, deixando-o com um inchaço visível. A disputa surgiu depois que Gables, que estava ao telefone durante o trabalho, foi confrontado por Rhymes. Isso causou o surto violento.

Após o incidente, o rapper, cujo nome verdadeiro é Trevor Tahiem Smith Jr., rendeu-se voluntariamente à polícia do Brooklyn em 12 de janeiro. Ele foi acusado de agressão de terceiro grau e emitiu uma multa de comparecimento no escritório, exigindo que ele comparecesse ao tribunal. para processamento. A investigação ainda está em andamento e detalhes adicionais podem surgir à medida que o caso se desenvolve.

Quanto a Gables, ele optou por não comentar publicamente o assunto. Seu advogado o aconselhou a não falar com a mídia. Games disse: “Talvez mais tarde. Talvez no futuro. Não posso arruinar o meu caso, irmão. Simplesmente não valerá a pena. Um artigo de jornal em vez de um acordo de seis ou sete milhões de dólares? “Não estou correndo nenhum risco, sinto muito.” A próxima audiência de Rhymes no tribunal está marcada para 2 de fevereiro, onde os procedimentos legais continuarão. (através Correio de Nova York)

Esta questão legal se soma ao histórico de encontros anteriores de Rhymes com autoridades. O rapper enfrentou várias acusações no passado, incluindo incidentes envolvendo agressão e infrações de trânsito. Em 2015, Rhymes foi preso por supostamente jogar uma bebida em um funcionário de uma academia. Ainda no ano passado, ele ganhou as manchetes por outra briga relacionada a bebidas com um fã.