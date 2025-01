Buttigieg atira em Trump após comentários sobre colisão no ar: ‘desprezível’

O ex -secretário de Transportes, Pete Buttigieg, respondeu depois que o presidente Trump criticou as iniciativas de administração e diversidade de Biden após uma colisão mortal no ar nos arredores de Washington, DC.

“Nunca buttigieg Ele disse em uma publicação X.

“O presidente Trump agora supervisiona os militares e a FAA. Um de seus primeiros atos foi atirar e suspender alguns dos membros do pessoal -chave que ajudou a manter nossos céus em segurança. É hora de o presidente mostrar uma liderança real e explicar o que ele fará para impedir que isso aconteça novamente.

Os comentários de Buttigieg ocorreram minutos depois que Trump concluiu uma conferência de imprensa no acidente de quarta -feira à noite entre um helicóptero Black Hawk e um voo da American Airlines, perto do Aeroporto Nacional de Reagan Washington. Acreditava -se que cerca de 60 pessoas estavam no avião e as autoridades disseram que não há sobreviventes.

Aparecendo diante dos jornalistas na sala de informações da Casa Branca, Trump demoliu seus antecessores democratas sobre os padrões de aviação, o que sugere que os democratas não colocaram a segurança em primeiro lugar e sugeriram que as iniciativas de diversidade enfraqueceram a administração federal da aviação (FAA) .

“Eu coloco a segurança em primeiro lugar. Obama, Biden e os democratas colocaram a política em primeiro lugar. E eles colocam política em um nível que ninguém viu, porque esse era o nível mais baixo. Sua política era horrível e sua política era ainda pior ”, disse Trump a jornalistas da sala de informações da Casa Branca.

O presidente também criticou Buttigieg, secretário de transporte de Biden, como um “desastre”.

“Agora é um desastre. Ele acabou de obter uma boa linha de touros- disse Trump. “Bem, ele dirige, 45.000 pessoas, e o direciona diretamente para o chão com sua diversidade”.

Outros funcionários do governo Trump na conferência de imprensa ecoaram as alegações de Trump de que as iniciativas de diversidade tiveram um efeito enfraquecido nos sistemas.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que a “era de Dei deixou” no Pentágono. O vice -presidente Vance disse que os últimos anos viram “muitas centenas de pessoas exigindo o governo porque gostariam de controlar o tráfego aéreo, mas foram rejeitadas pela cor da pele”.

Quando perguntado como ele poderia saber que a diversidade desempenhou um papel no acidente quando reconheceu que os motoristas de tráfego aéreo podem não ter feito nada errado, Trump disse a repórteres que era porque tem “senso comum”. Anteriormente, na sessão informativa, Trump enfatizou que uma causa do acidente não havia sido estabelecida.

As sugestões atraíram Buttigieg e outros que criticaram os comentários do presidente como politização da tragédia.

“Acabamos de experimentar uma grande tragédia, e o presidente dos Estados Unidos já correu para politizá -la, saindo para conclusões escandalosas e prejudica as investigações em andamento. Seus comentários foram grotescos e indignos e devem um pedido de desculpas ao povo dos EUA”, ele disse “” Ele disse “, disse ele”, disse o senador Chris Van Hollen (D-Md.).

Fonte