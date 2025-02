Buttigieg Mulling Senate Oferta depois de rejeitar o jogo para o governador de Michigan

Dizem que o ex-secretário de Transporte dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, está considerando uma oferta para o Senado após a decisão do senador Gary Peters (D-Mich.) Se não estiver procurando reeleição.

Buttigieg confirmou que estava “muito concentrado” em uma oferta para o assento no Senado, de acordo com Notícias de Detroit.

“Acho que Pete é alguém que incentivará muitas pessoas a correr”, disse o senador Debbie Stabenow (D-Mich) à saída.

As especulações sobre as ambições políticas de Buttigieg ocorrem quando o principal legislador do estado, Peters, disse que não procuraria re -eleição em 2026.

Aparentemente, vários outros manifestaram interesse na corrida.

Os representantes de Haley Stevens (D-Mich.) E Hillary Scholten (D-Mich.), O ex-candidato ao governador Abdul El-Sayed, tenente-governador Garlin Gilchrist II e senador estadual Mallory McMorroow.

“Pode ser uma primária primária ou pequena muito grande. Não sei. Mas acho que provavelmente será um primário enérgico”, disse Stabenow (D-Mich).Notícias de Detroit.

