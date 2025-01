BYD venderá mais de 15.000 unidades de carros elétricos na Indonésia até 2024

Jacarta – A PT BYD Motor Indonesia alcançou conquistas fantásticas ao longo de 2024 ao emergir como líder de mercado no segmento de veículos elétricos (EV). Onde, a BYD alcançou uma participação de mercado de 36% e registrou vendas de 15.433 unidades na Indonésia.

Embora o mercado automóvel como um todo enfrente desafios e abrandamento em 2024, o segmento de veículos puramente eléctricos apresenta um crescimento significativo onde a quota de mercado aumenta de 1,7% em 2023 para 5% em 2024.

Isto é inseparável do forte apoio do governo indonésio e das contribuições de várias partes que desempenham um papel na promoção do desenvolvimento da indústria e do ecossistema de veículos eléctricos no país. Por exemplo, a existência de incentivos aos carros elétricos.

Por outro lado, a BYD em apenas sete meses desde o início da distribuição, a BYD conseguiu ganhar uma participação de mercado de 36%. Esta conquista motiva ainda mais a BYD a contribuir para o desenvolvimento da indústria e do mercado de veículos elétricos na Indonésia.

Desde que iniciou as entregas de unidades aos consumidores em junho de 2024, a BYD conseguiu dominar o mercado de veículos elétricos na Indonésia com os seus modelos emblemáticos. Um dos modelos mais populares é o BYD M6, do qual foram vendidas 6.125 unidades.

Em seguida, selo BYD com vendas de 4.829 unidades, que oferece alto desempenho e design moderno que atende às necessidades dos consumidores que buscam veículos elétricos com aparência elegante e tecnologia avançada.

Além disso, o BYD Atto 3, que vendeu 3.292 unidades, é a melhor escolha para quem deseja um SUV compacto com recursos inteligentes e excelente eficiência de bateria. Em seguida, o BYD Dolphin registrou vendas de 1.187 unidades.

“Durante o primeiro ano da BYD na Indonésia no segmento de veículos de passageiros, vimos a confiança do povo indonésio continuar a crescer em nossa inovação e tecnologia superior de veículos”, disse o diretor presidente da PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao.

“Como líder de mercado no segmento de veículos elétricos na Indonésia, a BYD continuará comprometida em fornecer inovação tecnológica para oferecer soluções de mobilidade sustentável, alinhadas com as necessidades do povo indonésio”, continuou.

Não apenas na Indonésia, 2024 também será um marco histórico para a BYD em todo o mundo, fortalecendo a sua posição como líder na indústria de veículos de nova energia (NEV). A BYD anunciou a extraordinária conquista de vender mais de 4,27 milhões de unidades NEV ao longo do ano, registrando um crescimento de 41% em relação a 2023, quando vendeu 3 milhões de unidades.

 Gerente Geral da Divisão de Vendas de Automóveis da BYD Ásia-Pacífico, Liu Xueliang Foto: VIVA.co.id/Muhammad Indra Nugraha

Além disso, as exportações de NEV da BYD também atingiram números significativos, com 420 mil unidades enviadas para diversos países ao redor do mundo. Esta conquista confirma o seu compromisso de apoiar a mobilidade sustentável a nível mundial.

“2024 é um ano extraordinário para a BYD, tanto globalmente quanto na Indonésia. Estamos orgulhosos de ter alcançado marcos importantes com mais de 4,27 milhões de unidades de NEV vendidas e o marco de produção de 10 milhões de NEV. “Este sucesso reflete nosso compromisso de continuar inovando e acelerando a adoção de veículos elétricos em todo o mundo”, disse Liu Xueliang, gerente geral da divisão de vendas de automóveis da BYD Ásia-Pacífico, em Jacarta, em uma reunião com a mídia na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.