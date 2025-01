Cabos de fibra óptica não regulamentados ameaçam a vida dos motoristas

Condução oportuna: Funcionários da corporação removem cabos de fibra óptica na estrada principal 13 em Anna Nagar no domingo. A vereadora do distrito 104, TV Shemmozhi, lançou uma campanha para remover cabos em Anna Nagar com o apoio de todas as empresas privadas de telecomunicações. | Crédito da foto: B. VELANKANNI RAJ

Enquanto o Conselho Corporativo da Grande Chennai debatia as questões decorrentes dos cabos de fibra óptica não regulamentados ao longo das estradas, vários conselheiros tomaram a iniciativa de remover os cabos em coordenação com empresas de telecomunicações.

O vereador do distrito 142 e presidente do comitê zonal, M. Krishnamurthy, que exigiu a regulamentação dos cabos de fibra óptica na reunião do conselho, disse que depois que vários vereadores destacaram a questão, o prefeito prometeu regulamentar a colocação de cabos de fibra óptica para melhorar a estética e. prevenir acidentes.

“Os engenheiros da Corporação e os representantes das empresas de cabo se reuniram e removeram os cabos. Mas a situação permanece a mesma, uma vez que a procura por novas ligações por parte dos residentes é elevada. A maioria dos residentes precisa de fibra óptica para se comunicar. “Precisamos regular isso”, disse ele.

Dirigindo em Anna Nagar

A vereadora do distrito 104, TV Shemmozhi, lançou na semana passada uma campanha para remover cabos em Anna Nagar, com o apoio de todas as empresas privadas de telecomunicações. As obras estavam em andamento em várias estradas, incluindo Anna Nagar 13th Main Road, no domingo.

J. Padmanabhan, representante dos prestadores de serviços, disse que alguns prestadores de serviços que fecharam as portas devido a condições difíceis deixaram os seus cabos pendurados.

S. Kumararaja, morador de Velachery, disse que os provedores de serviços de Internet e TV a cabo fixariam cabos em postes de iluminação pública para reduzir custos. “Os caminhões quebram os cabos, enquanto os motociclistas correm o risco de ficar presos e feridos. É mais perigoso que o maanja, cujo uso foi proibido em empinar pipas devido aos ferimentos sofridos pelos motoristas. Já vi vacas e cães presos nos arames. Os animais presos ficam agitados e representam uma ameaça para os transeuntes. Certa vez, eu mesmo fui pego por um fio pendurado enquanto andava de duas rodas. “Eu caí, mas não sofri nenhum ferimento”, disse ele.

Apontando a interrupção dos serviços de telecomunicações durante desastres naturais como ciclones e inundações, os residentes enfatizam a necessidade de uma melhor coordenação entre o governo e os prestadores de serviços. Durante as cheias, os residentes queixaram-se de que não tinham Internet nem serviço telefónico devido à má infra-estrutura. Os residentes em muitas áreas não conseguiram contactar as autoridades cívicas ou ligar para 1913 para destacar questões cívicas.

Os residentes exigiram que a entidade local construísse uma conduta dedicada para cabos de fibra óptica, com financiamento do Governo da Índia, uma vez que os prestadores de serviços afirmam que o Centro lhes permitiu instalar os cabos.

Geetha Ganesh, secretária da Associação de Bem-Estar dos Residentes das Colônias AGS, Velachery West, disse que a Internet e os cabos de fibra óptica deveriam usar um poste comum e não postes de iluminação pública e árvores à beira da estrada. “Cabos pendurados ao acaso são desagradáveis ​​e representam uma ameaça para usuários de veículos e pedestres. Singara Chennai 2.0 deve concentrar-se em conter esta ameaça. “O CCG não deve depender das receitas provenientes da utilização de postes de iluminação pública e árvores para instalar cabos”, disse ele.

“Poderão cobrar por cada poste comum fabricado para todos os provedores de serviços de Internet, que terá um desenho comum em toda a cidade para um aspecto mais estético das artérias e ruas. Outro grande problema é que a Corporação emite a aprovação e os funcionários distritais não têm conhecimento disso. “As empresas conseguem aprovação para erguer alguns postes, mas instalam mais postes, uma violação que passa despercebida”, disse ele.

Procura-se reunião

Os vereadores disseram que a Corporação deveria convocar uma reunião de prestadores de serviços e obrigá-los a usar um poste comum.

O especialista em gestão de desastres e ex-engenheiro da Chennai Corporation, N. Mathavan, disse que os cabos aéreos das empresas de telecomunicações representam uma ameaça para as pessoas. “Não existe um enquadramento para regular este tipo de redes. Ultimamente, muitas empresas estão passando seus cabos pelas ruas sem levar em conta a segurança pública. É responsabilidade do governo local fazer com que as empresas de telecomunicações protejam suas redes”, disse ele.

Bala Chander, funcionário de uma empresa de telecomunicações, disse que o custo aumentaria mais de 300% se os cabos fossem instalados no subsolo. Como a infra-estrutura nas cidades indianas não melhorou, o governo da Índia permitiu cabos aéreos e as entidades locais não puderam fazer nada, disse ele.

modelo karnataka

O ex-professor de engenharia urbana da Universidade Anna, KP Subramanian, disse que sempre que uma reunião era convocada para discutir questões decorrentes dos cabos, as operadoras alegavam que tinham permissão do governo central para usar postes e propriedades públicas.

“Os cabos ficam pendurados de forma aleatória, impedindo o livre fluxo de veículos. Eles estão espalhados descuidadamente pelas estradas e até pelas trilhas. Eles podem ser fatais. O Departamento de Desenvolvimento Urbano de Karnataka emitiu um projeto de política para regular todos os cabos em locais públicos – as Regras das Corporações Municipais de Karnataka (Regulamentação de Colocação de Cabos), 2015. De acordo com isso, é obrigatório obter uma licença das empresas municipais, deve haver sem problemas. causar danos às pessoas, os cabos de comunicação não devem ser montados em postes elétricos, o ecossistema e a estética da área devem ser levados em consideração e a curvatura dos cabos não deve interferir na circulação dos veículos”, afirmou.