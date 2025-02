Caçada por usuários da Internet para devolver o retorno de 90 mil membros da comunidade, Wirda Mansur mostrou a construção de seu pesantren

Yakarta, vivo – Wirda Mansur está no Centro de Assistência Pública depois que um estagiário – o autor falou sobre o problema dos grupos comunitários desconhecidos. Um estagiário fez um fio contendo queixas de vários membros do milenar Anti Bokek (MAB), uma comunidade fundada por Wirda Mansur. Não alguns que sentiram que haviam sido enganados por Wirda Mansur depois que se juntaram à comunidade.

Leia também: Mais popular: Agnes Jennifer e Iris Wull mostraram o tempo do jantar juntos para a causa de Kim Sae Ron morreu

Há pelo menos 90 mil pessoas que se juntaram ao grupo e cada uma pagou RP100 mil. Mas por 2 anos, não houve clareza em relação à orientação dos negócios prometida por Wirda Mansur.

No meio da emoção das pessoas de coletar seu dinheiro a ser devolvido, Wirda Mansur realmente mostrou a construção de um de seus pesanthen em Indramayu, Java Ocidental. Como relutante em responder às queixas de milhares de pessoas, Wirda Mansur realmente mostrou seu sucesso que alcançou desde tenra idade.

Leia também: Wirda Mansur foi convidada a pagar dívidas! Os membros da comunidade pagos se sentem desfavorecidos 2 anos sem clareza

https://www.youtube.com/watch?v=la6q8ift2e4

“O passado ontem ainda estava vazio de terra, ainda não construído. Graças a Deus, agora está orgulhoso. No futuro, essa pode ser uma sala versátil, por isso também será adicionada ao quarto porque a capacidade continua a aumentar”. Ele disse que Wirda Mansur, citando a história do Instagram, na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Leia também: 6 ACT Millennial Anti Bokek, Comunidade Wirda Mansur pagou que agora estão aterrorizados com faturas de dívida de milhares de membros

Wirda Mansur chegou ao internato islâmico Daarul Mansur na filial de Indramayu recentemente para ver em primeira mão o processo de renovação lá. Ele mostrou um novo prédio que estava planejado para ser um espaço ou espaço para seus alunos.

Wirda Mansur tinha muita certeza de que, antes do novo ano letivo, o Santri em seu pesantren seria germinado, então ele precisava de mais espaço para sua residência lá.

“Alhamdulillah, veja o internato islâmico Daarul Mansur na filial de Indramayu, solicite a oração. Preparação para o novo ano letivo”, escreveu Wirda Mansur.

“Pesantren é acessível e confortável para todas as pessoas”, continuou ele.

Wirda Mansur também foi aos alunos dos alunos para ver sua condição lá. Ele também promoveu Pesanthen como um local para aprender e viver estudantes seguros e confortáveis, mesmo a preços baixos.

Impressionado como ter muito dinheiro porque ele queria renovar algumas das peças de Pesantren, embora Wirda Mansur estivesse sendo caçada por vários usuários da Internet que coletaram seu dinheiro.

Para obter informações, a Comunidade Millennial Anti Bakek (MAB) foi fundada por Wirda Mansur em 2020, com o objetivo de ajudar a geração de milenary da Indonésia a estudar empreendedorismo e negócios. Através desta comunidade, os membros podem ter aulas semanais on -line que discutem várias questões relacionadas aos negócios e carros desenvolvidos e têm a oportunidade de trabalhar com Wirda Mansur em vários projetos comerciais.