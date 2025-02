Cada uma das mudanças climáticas de Gavin Newsom

Gavin Newsom realmente não se importa com as mudanças climáticas, e eu posso tentar.

Apesar de sua retórica, o Newsom detém um projeto maciço e financiado pelo estado que bombeará milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. Claro, quero dizer o colossal boondoggy conhecido como Ferrovia de alta velocidade da Califórnia – Um projeto tão oneroso é Ele chamou a atenção do presidente Trump.

Até o momento, mais de US $ 11 bilhões Foi gasto desenvolvendo este trem, com US $ 3,4 bilhões de Taxas de carbono gerado pelo estado. O segmento em construção é 171 milhas através do vale central. Isso significa milhares de toneladas de aço e milhões de toneladas de cimento: produtos com pegadas de carbono muito grandes, estimadas em 1,4 toneladas dióxido de carbono por tonelada de aço e 0,88 toneladas por tonelada de concreto.

O impacto do carbono do projeto não termina aí. As entregas de fiação, plástico, equipamentos e movimentos da Terra aumentam ainda mais o orçamento do carbono.

Tudo isso para um projeto que nunca é concluído. O custo projetado atual é US $ 135 bilhões, Sem uma fonte identificada para qualquer local próximo aos fundos necessários para concluí -lo (sem mencionar que o preço continua aumentando). O segmento em construção é o O trecho mais fácil. A linha ainda deve o túnel através de montanhas ao norte e sul, incluindo o Túnel mais longo Nos Estados Unidos, que, se construídos, atravessarão um fracasso ativo de terremotos.

O Conselho de Recursos Aéreos da Newsom na Califórnia se comprometeu 25 % Desde sua renda até a ferrovia de alta velocidade da Califórnia. Esse dinheiro, de leilões de carbono permite, pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa que atingem US $ 3,4 bilhões para o projeto ferroviário até agora.

É aqui que vemos a insinceridade de Newsom. Em vez de ver milhares de milhões do poço ferroviário de alta velocidade, o que US $ 3,4 bilhões poderiam ter sido para reduções de emissões reais de estufa que também ajudariam os californianos de renda média e baixa.

Por exemplo, os guerreiros das mudanças climáticas atacaram Fogão a gás temido Para extinção. Fogões antigos fugiram do metano e óxido nitroso (300 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono). Newsom e o Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia poderiam substituir 2 milhões desses monstros malignos Por menos de US $ 1,4 bilhão.

Ar condicionado antigo e ineficiente e vazamentos poderosos de energia Unidades de estrela energética. Substituir 3 milhões dessas unidades custariam até US $ 1,8 bilhão. São US $ 3,2 bilhões para aparelhos muito mais eficientes que emitem muitas emissões de estufa e custam menos operação, o que produz benefícios financeiros para casas de baixo e médio porte. E isso está pagando o preço total do varejo; Pedir aos consumidores que colocassem um pouco de seu próprio dinheiro no empate, poderia expandir significativamente o programa.

Mas se a Califórnia está determinada a fazer algo sobre a ferrovia, já existe um projeto ferroviário de passageiros ideal para investimento: um rota ferroviária existente De San Diego a Santa Barbara através de Los Angeles.

A rota é uma rota a diesel às vezes em uma única faixa cheia de cruzamentos no nível, o que o torna um trem lento e poluente. Uma linha ferroviária aprimorada, dupla, eletrificada e separada, serviria eficientemente a mais de 10 milhões de pessoas em um dos mais parabéns do país. E eu não exigiria túnel, nem compras significativas de terras. As melhorias projetadas para o corredor poderiam ter sido concluídas para menor que O que foi gasto até agora em uma linha de alta velocidade que atualmente vai do nada em qualquer lugar.

Mas o problema é que a melhoria da infraestrutura existente é relativamente chata em comparação com um novo elefante branco.

Como o restante da forte multidão de mudanças climáticas da Califórnia, o Newsom não está interessado em ajudar as pessoas ou realmente reduzir as emissões de estufa. Eles querem ótimos projetos brilhantes com contratos enormes, notícias, fotografias e vídeos dramáticos de drones. Três milhões de ar condicionado têm um breve momento ao sol, mas os megaprojetos sem fim são o presente que continua (e tomando).

Essa é a verdadeira prioridade para o odioso Newsom: popularidade e poder.

A preferência de Newsom por precisão e publicidade deu uma guinada sombria com incêndios florestais no sul da Califórnia em janeiro. Completamente desinteressado em atos preventivos chatos e irrelevantes: queimaduras controladas, saltos de incêndio, linhas elétricas enterradas, permitem novas casas resistentes ao fogo para substituir as caixas de plassões antigas, sem mencionar a capacidade de extinção de incêndio, a região de Los Angeles foi Capturado para incêndios florestais catastróficosindependentemente do escopo das mudanças climáticas.

Newsom não está cheio, mas ele e o restante do establishment político da Califórnia merecem uma parte sólida da culpa da catástrofe multimilionária e sua 4,4 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono. Obviamente, o Newsom não assumirá a falha, lançando -o para empresas de petróleo, companhias de seguros e qualquer outra pessoa que não se mova no final de sua ideologia.

O resultado final é simples: se houver uma emergência climática, indivíduos, governos, organizações e empresas sem fins lucrativos devem estar fazendo tudo o que podem fazer agora para reduzir as emissões. Talvez um novo ar condicionado corte apenas a emissão de uma pequena quantidade ou talvez a mudança de combustível de gás natural não seja perfeita, mas em uma emergência, você faz o que pode com o que tem.

Para políticos como Newsom, suas palavras e alarmismo dizem emergência climática, mas suas ações dizem que é uma grande fraude.

Keith NaughtonEle é co -fundador da Silencie Maient Strategies, uma empresa de consultoria de assuntos públicos e regulatórios e um ex -consultor de campanha política da Pensilvânia.





