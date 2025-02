Cada vez mais fabricantes de motores elétricos nacionais, Alva está pronta para competir

Yakarta, vivo – O desenvolvimento de motores elétricos na Indonésia mostra uma tendência positiva significativa. Nos últimos anos, o mercado de veículos nesse segmento foi preenchido cada vez mais com a presença de várias marcas, tanto produtores nacionais quanto internacionais.

Um dos principais fatores determinantes para o crescimento do mercado de motores elétricos é o número crescente de produtores locais que entram nesse negócio. Esses fabricantes competem para apresentar motores elétricos com vários modelos, características e preços competitivos.

Alguns dos fabricantes de motocicletas elétricos cada vez mais conhecidos incluem ALVA, Gesits, Polytron e os motores mais recentes.

Como pioneiro No segmento de motores elétricos da Indonésia, Alva, deu uma resposta ao número de produtores nacionais que participaram do aumento desse mercado de duas rodas.

“Nós (Alva) estamos felizes em vê -lo, porque da mesma maneira, nascemos em 2022 e naquela época eu ainda estava sozinho, especialmente quando conversamos sobre o prêmio (elétrico), também estávamos mais sozinhos. Então, sim, sim , mais feliz devido às novas marcas isso “, disse Putu Yudha, Chefe Marketing Oficial Alva a VIVA na sexta -feira, 21 de fevereiro de 2025.

 Viva automotiva: Alva Cervo Electric Motor

De acordo com o homem chamado Adit, familiarmente, com muitos produtores nacionais de motocicletas elétricas presentes na Indonésia indica que a ALVA está no caminho certo para jogar no segmento de veículos.

“Isso significa que Alva está no caminho certo (para jogar no segmento de motor elétrico). Então, começamos primeiro, agora existem outras marcas que tocam aqui. Então, se eu o vejo positivo”, disse Adit.

Ele acrescentou: “Em certo sentido, significa que a indústria tem uma oportunidade porque existem outros produtores que jogam nesse segmento ou indústria”.

Enquanto isso, a ALVA também ajuda a fornecer educação ao público relacionado à existência de motores elétricos na atual eletrificação indonésia.

“Ajudaremos o esforço conjunto para educar a comunidade, porque não há uma ou duas marcas. Devemos estar juntos. O objetivo é como a comunidade entende que o motor elétrico é uma nova tecnologia, o que pode ser dito que é O futuro “, explicou o ADIT.

Então, ele também enfatizou que a ALVA tem sua própria capital para competir com outros produtores nacionais de motocicletas elétricas.

“Para o capital, além do desempenho dos produtos que apresentamos, fornecemos um motor elétrico frio. Portanto, Alva é muito investir também para estilo Sim, a estilo de vida Também. Para que as pessoas querem passar de motocicletas convencionais para eletricidade, comemos um motor elétrico fresco “, enfatizou ele.

Para obter informações adicionais, a ALVA apresentou uma ampla seleção de motores elétricos que variam de RP28 milhões a RP49 milhões. Os seguintes detalhes:

Alva n3 – rp28,5 yute

Alva One – IDR 36,4 milhões

Alva One XP – IDR 38,5 milhões

Alva Cerbo – IDR 42,7 milhões

Alva Cervão Boost Charge – RP45,5 milhões

Alva Cervão Q – RP.49,5 milhões