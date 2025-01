Cadeia de policiais sequestrados em West Tambaram

Dois homens não identificados, que chegaram de motocicleta, roubaram uma corrente de ouro de cinco soberanos de uma policial em West Tambaram na noite de sexta-feira.

A policial foi identificada como Indira, que trabalha na Delegacia de Polícia da cidade e mora em Devaraja Salai, no oeste de Tambaram. Na sexta-feira, quando ele estava prestes a entrar em sua casa, os dois homens tiraram a corrente do pescoço e foram embora. Ela os perseguiu, mas logo os perdeu de vista.

Ele alertou a sala de controle da polícia, que intensificou a vigilância nas áreas vizinhas. A polícia interceptou os ladrões de correntes no cruzamento da GST Road com Gandhi Salai, mas eles conseguiram escapar do pessoal. Um vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais.

Incidentes semelhantes de roubo de correntes foram relatados em Selaiyur, Manimangalam e Guduvanchery na noite de sexta-feira, disse a polícia. A polícia intensificou os esforços para localizar os suspeitos.