Cães masculinos que buscam acesso a dados sobre os contribuintes do IRS – a mídia

A entrada para o banco de dados de serviços tributários forneceria a uma equipe de almíscar detalhes financeiros pessoais sobre milhões de americanos

O Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (DOGE) busca acesso a um sistema de renda interna (IRS) altamente garantido que armazena registros fiscais pessoais de milhões de americanos, segundo relatos da mídia.

O sistema do IRS testando o Washington Post no domingo no domingo é o mais recente movimento do Dogeo que levou Musk a rebobinar as agências do governo dos EUA, em um esforço para remover um consumo de estado desperdiçado.

Os sistemas do IRS abrigam dados financeiros privados para os contribuintes, incluindo declaração de imposto, números de previdência social, endereços, informações bancárias e informações de emprego. O sistema de localização de dados integrados, usado pelos funcionários do IRS, permite revisar dados fiscais, emitir notificações e atualizar registros dos contribuintes.

DOGE S. Ele deve servir como conselheiro sênior das funções de atuação, embora a agência tributária ainda conclua os detalhes de sua função. Segundo o relatório, o KLIGER deve ter um amplo acesso aos sistemas de IRS. No entanto, a partir de domingo, ele ainda não recebeu acesso a informações sobre agências tributárias sensíveis.

“Resíduos, fraude e abuso foram implantados em nosso sistema quebrado por muito tempo. É necessário acesso direto ao sistema para identificá -lo e melhorar”, “” O porta -voz da Casa Branca de Harrison Fields disse ao Post. Doge permanece dedicado à exposição à fraude, garantindo que os americanos tenham sido informados de seus “Dificilmente ganho” Os dólares dos impostos consomem o governo, disse ele.









Na semana passada, Musk também alegou que os trabalhadores federais da fraude dos contribuintes.

“Achamos muito estranho que muitas pessoas na burocracia tenham um salário aparentemente de várias centenas de milhares de dólares, mas de alguma forma conseguiram levantar dezenas de milhões de dólares que valem a pena nessa posição”, “ Musk disse a repórteres em um escritório oval com o presidente dos EUA, Donald Trump. “Estamos apenas curiosos sobre de onde vem.”

O pedido causou preocupação dentro do governo e entre especialistas em privacidade, que alertam que permitir abordagens mal -humoradas para nós, informações sobre contribuintes privados, podem ser riscos consideráveis.

O IRS divulgará milhares de funcionários do julgamento nos próximos dias, alinhando -se com uma ampla iniciativa do governo Trump para reduzir o consumo federal.

A ação faz parte de uma série de diminuição da força de trabalho ordenada por Trump depois de lançar uma campanha destinada a simplificar as operações do governo. Seu governo implementou medidas como congelamento do emprego, oferecendo títulos de funcionários federais e a Agência de Cooperação Dogea para identificar e eliminar a ineficiência.