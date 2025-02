Os Departamentos de Defesa e Educação dos EUA são os próximos na fila para exames de orçamento, confirmados pelo presidente Donald Trump

Elon Musk, como chefe do novo departamento de eficiência do governo (DOGE), foi encarregado de auditar o consumo federal e estabeleceu uma visão do Pentágono e do Ministério da Educação, confirmou o presidente dos EUA, Donald Trump. As auditorias recém -convincentes estão alinhadas com ampla pressão para reduzir os custos públicos.

Musk, diretor executivo SpaceX -Ai Tesla e proprietário X (Twitter anterior) foi nomeado como “Funcionário do governo especial” Manter o Ministério do Governo (DOGE) sob o governo de Trump e atualmente está entre os principais consultores presidenciais. Apesar do nome, a agência não é um departamento executivo federal permanente, mas um órgão temporário dedicado à redução do consumo do estado. Seu principal objetivo é reduzir até dois trilhões de dólares em despesas federais até julho de 2026.

Falando em uma entrevista coletiva com o primeiro -ministro japonês Shiger Ishib na sexta -feira, Trump disse que Musk passaria “Quase todos” Durante a revisão departamental do departamento.

“Eu o instruí a ir do cheque educacional para verificar o Pentágono, e esse é o exército, e infelizmente você encontrará algumas coisas que são muito ruins, mas não acho que ele proporcionalmente verá nada como acabamos de ver” Disse Trump, apontando que Doge encontrará “bastante,” considerando como “ruim” qualquer “O que acabamos de sair.”

No início desta semana, Trump afirmou que a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) roubou bilhões de dólares, apontando que a maior parte dos fundos foi usada para pagar pela cobertura positiva da mídia dos democratas.













O governo de Trump está atualmente focado na exclusão de uma agência, que atua como um principal meio de Washington para financiar questões políticas no exterior. No primeiro dia de sua presidência, Trump ordenou o congelamento de 90 dias a quase todo o lado da ajuda.

O presidente também alimentou o programa de diversidade, igualdade e inclusão (DEI) dentro do governo federal desde que assumiu seu dever em 20 de janeiro. Depois de jurado, Trump assinou uma série de ordens devolvendo proteção para pessoas trans e aboliu as iniciativas dei.

Na semana passada, Doga afirmou que conseguiu economizar mais de US $ 1 bilhão, graças à remoção do contrato relacionado à DEI. Antes disso, a agência afirmou que, a partir de 29 de janeiro, reduzia seu consumo federal em cerca de US $ 1 bilhão por dia, devido à sua parada efetiva “Contratar pessoas para posições desnecessárias, excluir Dei e interromper os pagamentos irregulares a organizações estrangeiras”.