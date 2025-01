Cafetão que forçou adolescentes a servir 70 homens Masher é preso

Jacarta – A Polícia Metropolitana de Kebayoran Baru prendeu outro autor do Ato Penal de Tráfico de Seres Humanos (TPPO) no Hotel Pakubuwono, Kebayoran Baru, sul de Jacarta. O autor preso era um cafetão TIP de dois adolescentes AMD e MAL.

O chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia Metropolitana de Kebayoran Baru, Comissário de Polícia Nunu Suparmi, disse que o cafetão com as iniciais R, pseudônimo Tobak, foi preso na área de Tanjung Priok, no norte de Jacarta.

“Sim, é verdade, há apenas um novo suspeito. Sim, ele é um cafetão”, disse o comissário de polícia Nunu Suparmi da Polícia Metropolitana de Kebayoran Baru, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

 Os suspeitos do caso TIP da Polícia Metropolitana de Kebayoran Baru

Nunu explicou que atualmente a polícia conseguiu prender cinco pessoas num caso de tráfico de seres humanos num hotel na área de Kebayoran Baru, no sul de Jacarta.

“Então prenderam 5 pessoas, mas a verdade é que um é o cafetão. Os 4 ainda não sabem porque o BAP ID não foi mencionado antes de ontem”, disse.

A polícia está actualmente a investigar o papel de R, aliás Tobak, no caso do TIP envolvendo duas vítimas menores.

Anteriormente, a Polícia Metropolitana de Kebayoran Baru conseguiu prender e deter quatro autores do crime de tráfico de seres humanos (TPPO) na área de Kebayoran Baru, no sul de Jacarta. As duas vítimas do TIP eram adolescentes.

Os quatro suspeitos têm as iniciais RA pseudônimo A, MRC pseudônimo B, MR pseudônimo M e R. As vítimas, que ainda são adolescentes, têm as iniciais AMD (17) e MAL (19).

O chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia Metropolitana de Kebayoran Baru, Kompol Nunu Suparmi, disse que seu colega inicialmente ofereceu um emprego à vítima. Então o trabalho acabou sendo uma trabalhadora do sexo.

“Depois foi explicado à vítima quais eram os termos acordados, ou seja, que a vítima era obrigada a prestar serviços aos trituradores. Digamos que os trituradores, até 70 novas vítimas receberiam IDR 3.500.000. 70 trituradores”, disse o comissário de polícia Nunu Suparmi aos repórteres na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Nunu explicou que o cafetão deu trabalho às duas vítimas do TIP vendendo-as através do aplicativo Mi-Chat. Na verdade, também há clientes num hotel na zona de Kebayoran Baru.

“O cafetão vende por michat, o michat oferece aos seus convidados e a vítima foi reservada num hotel, aí os hóspedes vão chegar um a um e quem guarda são as duas pessoas que expliquei antes”, disse Nunu.

A vítima aceitou deliberadamente o trabalho por razões financeiras. As duas vítimas, ainda adolescentes menores de idade, só recebiam salário se recebessem 70 clientes.

“Então a ameaça era a servidão por dívida, por isso aplicamos o artigo sobre o ato criminoso de tráfico de pessoas. Porque havia servidão por dívida contra a vítima. Então a vítima foi comprada de um agente para esse segundo agente, paga pelo outro. agente para atender esse segundo agente”, afirmou.

A vítima passa por tudo isso desde outubro de 2024. A vítima só recebeu pagamento do cafetão de IDR 50 mil por um cliente.

“A taxa em si para pagar convidados ao cafetão gira em torno de um mínimo de IDR 250.000 a IDR 1.500.000. Enquanto isso, a vítima recebe apenas IDR 3.500.000 para cada 70 convidados. ” ele disse. ditado.

Devido a este caso, os quatro suspeitos estão agora definhando no Centro de Detenção da Polícia Metropolitana de Kebayoran Baru.

Os suspeitos foram acusados ​​ao abrigo do artigo 2.º e/ou artigo 12.º da Lei n.º 21 de 2007 da República da Indonésia sobre a Erradicação de Actos Criminosos de Tráfico de Seres Humanos (TPPO), com uma pena máxima de 15 anos de prisão.