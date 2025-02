Calendário da Turquia Royal 10-16 2025: Novos programas de televisão e filmes que estão sendo adicionados

Os novos lançamentos de televisão e cinema de Peacock para 10 a 16 de fevereiro de 2025 incluem Bridget Jones: Mad Aboure The Boy e um novo episódio da terceira temporada de The Traitarars.

Em 13 de fevereiro, ele vê o lançamento de um novo episódio da terceira temporada dos traidores. Alan Cumming organiza a última temporada, repetindo seus deveres de anfitrião dos capítulos anteriores. Esta nova temporada apresenta um elenco composto por estrelas da realidade e outras personalidades de destaque, como Rob Mariano, Sam Asghari e Nikki García.

Bridget Jones também sai deste dia: Crazy for the Child. A última parte da franquia de filmes de Bridget Jones, vê o adorável personagem homônimo de Renée Zellweger, agora viúva e mãe de dois filhos, encontra um novo romance em um homem muito mais jovem, que acaba sendo o professor de seu filho. Os membros do elenco de apoio incluem Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Fisher Island e Nico Parker.

Vários filmes rápidos e furiosos também são lançados em Peacock nesta semana. Fast & Furious é uma ação popular de thriller de ação que gira em torno do Dominic Toretto de Vin Diesel e sua equipe de corredores de rua, enquanto eles gerenciam a participação de corridas, assaltos e missões do governo internacional. Tyrese Gibson, Michelle Rodríguez, Ludacris e Sung Kang estão entre as estrelas da franquia.

Novos lançamentos de pavão para 10 a 16 de fevereiro de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de televisão e filmes que são adicionados a Peacock de 10 a 16 de fevereiro de 2025.

10 de fevereiro

12 de fevereiro

13 de fevereiro

Bridget Jones: Mad About The Boy – Premiere (pavão original)

Candyman (2021)

Casa de verão, temporada 9 – Premiere (Bravo)

The Traners, temporada 3 – novo episódio, 60 min (pavão original)

14 de fevereiro

Charme do Sul após o show, temporada 1 – Premiere (Bravo)

15 de fevereiro

Cinco jejum

Velozes e furiosos 6

Furioso 7

Presentes rápidos e furiosos: Hobbs Shaw

16 de fevereiro

Voltar ao escritório +

SNL50: The Anniversary Special (NBC)

