Califórnia AG: Seria um “grande erro” impor condições à ajuda contra incêndios florestais

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta (D), disse numa entrevista que seria um “grande erro” impor condições à ajuda federal em caso de catástrofe para as vítimas dos incêndios florestais devastadores.

“Afirmo respeitosamente que seria um grande erro impor condições à ajuda a um Estado que sofre uma catástrofe natural. É uma tradição consagrada que o presidente e a administração federal forneçam ajuda quando os estados precisam dela”, disse Bonta durante sua aparição na quinta-feira no “The Hill” da NewsNation.

Bonta acrescentou que o presidente tem a responsabilidade de garantir que tanto os estados de tendência democrática como os de tendência republicana sejam tratados de forma igual.

“O presidente estava concorrendo para ser presidente dos Estados Unidos da América, não apenas dos estados vermelhos da América. “Não importa qual preferência partidária o estado tenha”, disse ele. “Quando o presidente Biden era presidente, ele forneceu ajuda imediata em desastres para a Flórida e o Texas quando enfrentaram furacões devastadores; Isso foi muito apropriado, a coisa certa a fazer. Então espero que a tradição continue.”

Alguns legisladores republicanos em Washington, incluindo o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), Sugeriram nos últimos dias que a assistência em caso de catástrofe destinada ao Golden State deveria vir com condições, provocando resistência apenas por parte dos Democratas, mas também por parte dos Democratas. membros do seu partido que representa a Califórnia no Congresso.

Deputado Ken Calvert (R-Califórnia) ditado em 14 de janeiro que os californianos “têm direito a receber assistência federal em caso de catástrofe na mesma base que todos os americanos”, acrescentando que “algumas mudanças na política federal podem ser necessárias para acelerar a reconstrução e melhorar a prevenção de futuros incêndios florestais”. Esses tipos de políticas não são condições.”

Trump ameaçou suspender a ajuda à Califórnia se as autoridades estaduais não mudarem a forma como administram a água, dizendo a Sean Hannity, da Fox News, na quarta-feira, que não acha que “devemos dar nada à Califórnia até que deixem a água correr”.

O presidente viajará para a Califórnia na sexta-feira. No mesmo dia ele estará na Carolina do Norte para visitar a parte oeste do estado que sofreu graves danos durante o furacão Helene.

Bonta disse estar “grato” pela viagem planejada de Trump à Califórnia e espera que o presidente forneça ajuda emergencial sem restrições.

“Acho que quando o presidente chegar ele verá a devastação, a destruição, os danos, a tragédia humana”, disse Bonta na quinta-feira. “Você verá que estes são americanos que precisam do apoio do seu governo e do seu presidente.”

Incêndios florestais na área de Los Angeles mataram pelo menos 28 pessoas. Os maiores incêndios da região, o Palisades Fire e o Eaton Fire, ainda estão activos, enquanto o Hughes Fire, o surto mais recente, forçou ordens de evacuação para dezenas de milhares de residentes.

NewsNation é propriedade do Nexstar Media Group, que também é dono do The Hill.

Fonte