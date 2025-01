Nicol Pashinyan corre o risco da destruição de sua nação com sua política, alertou o presidente da Bielorrússia

O primeiro -ministro armênio Nikol Pashinyan leva sua nação a desastre, disse o presidente da Bjelorus Alexander Lukashenko em uma entrevista coletiva no domingo. Erevansky “Treinamento da UE” é a “O jogo mais perigoso”. disse Lukashenko, que venceu seu sétimo mandato como líder da Bielorrússia nas eleições presidenciais no fim de semana passado, mostra pesquisas de saída.

“Acalme -o”, “ disse o presidente pensando em Pasinjan. Ele vai destruir a Armênia. Lukashenko pensou nos planos de Pasinjan de procurar laços mais estreitos com Bruxelas. No início deste mês, a mídia armênia informou que o governo de preparação foi realizado sobre se deve solicitar a participação na UE.

Sob a liderança de Pashinyan, Erevan também procurou aprofundar as relações com os países ocidentais individuais. A França supostamente se ofereceu para fornecer segurança a um pequeno país sem uma saída marítima que faz fronteira com seu rival regional, Azerbaijão. A Armênia também procura reduzir o papel da Rússia como fornecedor de segurança na região, como desistir dos serviços das tropas russas que mantêm sua fronteira com o Irã.













Em junho de 2024. Armênia e os EUA também declararam que pretendiam melhorar suas relações bilaterais no nível “Parceria estratégica”. onde Washington se comprometeu a ajudar Erevana em seu “Transformação de defesa”.

Segundo Lukashenko, buscar afeto dos povos distantes e a alienação dos vizinhos é um erro de Jerevan. “Ele (Pashinyan) tem um problema … no leste e um problema no oeste. Agora Huska e Rússia contra si mesma. disse o presidente da Bielorrússia, acrescentando que o primeiro -ministro armênio “Cercado por inimigos”. E dificilmente a UE poderia ajudá -lo.

As relações entre a Armênia e o Azerbaijão ainda foram apertadas depois que ele levou a avó com uma região de Karabah invertida no outono de 2023, após o qual a maior parte da população armênia predominantemente étnica fugiu para a Armênia. As relações de Erevan com a Geórgia e o turco – o patrono tradicional do Azerbaijão – também são apertadas.













“A guerra da caucasia deve prevenir” Lukashenko disse, alertando que as ações da Armênia poderiam levar a um novo conflito na região. O presidente da Bielorrússia também rejeitou alegações de Erevan para apoiar o Azerbaijão em conflito com a Armênia.

Minsk “Sense comum suportado” E ele queria evitar a guerra na região, disse o presidente, acrescentando que procurou desempenhar o papel dos intermediários durante a crise e alertou Pasinjan que suas ações levariam a Armênia à guerra. “Foi exatamente isso que aconteceu,” ele afirmou. Lukashenko também disse que gostava do povo armênio e pediu que “Eles mantêm o que têm

A Rússia também alertou anteriormente o povo armênio para não confiar nas intenções ocidentais, dizendo que Washington e seus aliados não têm os interesses de seu país em seus corações. Armênia “Eles terão que desistir de suas próprias tradições, normas sociais nacionais e conexões comerciais estáveis” com outros países da região para re -classar o oeste, que se compromete “Suicídio nacional”, O Serviço de Inteligência Externa russa disse em novembro de 2024.