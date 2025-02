Calvin Verdonk faz o orgulhoso defensor da seleção nacional indonésia entrar na 11 Melhor Liga Holandesa

Holanda, viva – A notícia orgulhosa vem de Calvin Verdonk. O defensor da seleção indonésia foi incluído no melhor esquadrão da Liga Holandesa (Eredivisie) para o período de janeiro de 2025.

A entrada do nome Verdonk no melhor esquadrão da liga holandesa deu provas de que ele poderia se apresentar constantemente com a NEC Nijmegen em janeiro de 2025.

Houve dois jogos disputados por Verdonk com a NEC Nijmegen no mês passado. O primeiro, quando sua equipe venceu por 1 a 0 na sede do PEC ZWOLLE em 11 de janeiro de 2025.

O segundo jogo foi realizado oito dias depois. A NEC Nijmegen venceu a partida contra o Fortuna Sittard com uma vantagem de 4-1.

Na partida contra o Fortuna Sittard, Calvin Verdonk esculpiu seu nome com sucesso no placar. Ele quebrou o objetivo do oponente com um chute duro de dentro da mesa de pênaltis.

Nos dois jogos, NEC Nijmegen, em janeiro de 2025, Verdonk também jogou por 90 minutos completos. Isso indica que o treinador realmente acredita nele.

Espera -se que o desempenho do defensor de 27 anos continue sendo consistente. Porque em março de 2025, a equipe nacional da Indonésia precisa de sua força.

A equipe nacional da Indonésia se submeterá a dois jogos da terceira rodada do grampo da Copa do Mundo da Copa da Ásia 2026. A primeira fora da sede da equipe nacional da Austrália, depois recebe a equipe nacional de Bahrein em Yakarta.

https://www.youtube.com/watch?v=dvq_zyavk4i