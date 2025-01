Cam Skattebo rouba a cena no Peach Bowl: a estrela do Arizona State, RB, fez tudo em uma derrota dolorosa para o Texas

Entrando no quarto período do confronto das quartas de final do College Football Playoff entre (4) Arizona State e (5) Texas, os Sun Devils entraram no quarto período perdendo por 24-8 sem muita esperança de uma recuperação. Então, o astro do running back Cam Skattebo lembrou à nação por que ele é um dos melhores jogadores do futebol universitário.

Skattebo impulsionou quase sozinho o Arizona State para um retorno milagroso – isso depois de “vomitar profusamente” na linha lateral, de acordo com a transmissão da ESPN – e atacou a defesa do Texas de quase todas as maneiras possíveis. Ele terminou com 30 corridas para 143 jardas e dois touchdowns, oito recepções para 88 jardas e uma finalização para touchdown de 42 jardas. Foi responsável por 56% do ataque total do estado do Arizona.

Embora o Arizona State tenha perdido duas vezes na prorrogação por 39-31, o esforço heróico de Skattebo ainda lhe rendeu honras de MVP do jogo.

Tudo começou quando, na quarta para 2 da linha de 42 jardas do Texas, Skattebo fez um arremesso rápido do quarterback Sam Leavitt. Em vez de correr para a primeira descida, Skattebo parou e jogou a bola para o campo, onde o wide receiver Malik McClain fez um belo ajuste e finalizou a jogada para um grande touchdown.

A defesa do Estado do Arizona, que teve um bom dia, fez a sua parte na campanha seguinte. O quarterback do Longhorns, Quinn Ewers, tentou um passe profundo que foi interceptado pelo zagueiro do Arizona State, Javan Robinson.

Com o impulso ganhando, o Arizona State fez uma jogada de arremesso para Skattebo, que derrotou o zagueiro do Texas Michael Taaffe em uma rota de roda, pegou um passe profundo por interferência de passe e depois ganhou jardas adicionais por meio de uma penalidade de máscara para uma jogada de 62 jardas.

Outra interferência de passe no Texas colocou a bola perto da end zone. Skattebo, que havia sido plantado em algumas situações de jardas curtas no início do jogo, fez uma transferência e passou por dois defensores do Texas para um touchdown de 2 jardas.

Ele então fez outra transferência na conversão de 2 pontos, dançou em torno de um zagueiro do Texas que quase o encontrou no campo de defesa e então valsou até a end zone para empatar o jogo.

Dois field goals perdidos no Texas, incluindo um arremessador de 38 jardas que errou a trave, levaram o jogo para a prorrogação. Isso deu a Skattebo mais tempo para deixar sua marca.

Os Sun Devils receberam a bola primeiro e metodicamente abriram caminho até a linha do gol, com Leavitt acertando uma conversão crucial de terceiro para 15 através das pernas no processo. No primeiro gol da linha de 3 jardas, Skattebo deu outro passe bem no meio, passou pelo atacante defensivo do Texas, Bill Norton, e quebrou o avião graças à ajuda adicional de um atacante ofensivo da ASU.

Skattebo é o primeiro jogador na história dos playoffs do futebol universitário com 100 jardas corridas e 80 jardas de recepção. Ele também é o primeiro jogador desde pelo menos 2000 com mais de 100 jardas corridas, mais de 80 jardas de recepção, dois touchdowns corridos e um touchdown de passe em um único jogo.

Skattebo também estabeleceu novos recordes de programa de temporada única para jardas corridas (1.711) e touchdowns corridos (21) na derrota.