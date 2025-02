Câmeras de ajuste da IA ​​na reserva similipal Tigre enviam a caça furtiva na luta

“No ano passado, perdemos dois de nossos homens para os caçadores caçadores”, disse Samrat Gowda, vice -diretor da Reserva Similipal Tiger em Odisha. “Toda vez que os encontramos, os caçadores caçadores estão armados com uma arma carregada”.

Mas essas reuniões se tornaram muito menos comuns nos últimos tempos. Como parte de um sistema de alerta precoce chamado Trailguard AI, a reserva de tigre Similipal foi equipada com 100-150 câmeras carregadas com um modelo de inteligência artificial (IA). As câmeras transmitem imagens de pessoas e vida selvagem que entram na floresta para o modelo, que busca a presença de caçadores caçadores entre elas.

“Anteriormente, não sabíamos quando os caçadores caçadores entraram. Agora, temos informações claras sobre a área em que os caçadores de caça furtiva estão, então nosso pessoal está preparado ”, disse Gowda.

Nos últimos 10 meses, a AI do Trailguard ajudou as autoridades da vida selvagem a prender 96 caçadores caçadores e levar mais de 86 armas feitas no país. Somente em dezembro, a equipe prendeu mais de 40 caçadores.

“Os ataques da casa com base na identificação de fotos deram resultados muito bons”, de acordo com Gowda. “Se essa tendência continuar, espero que a caça furtiva possa ser reduzida em pelo menos 80%. Quando isso acontece, é claro, nosso povo será mais seguro, junto com a floresta e a vida selvagem.

Execução proativa

As câmeras habilitadas para a IA estão escondidas na vegetação espessa da reserva. Eles operam em um baixo modo de energia padrão, mas mudam para um modo de alta potência quando sentem o movimento e capturam uma imagem. Em seguida, a câmera executa a inferência de IA no limite, o que significa que ele usa o chip dentro para classificar entre vários tipos de objetos como ‘animais’, ‘humanos’ e ‘veículos’ na imagem. Se a IA considerar necessária, transmite autonomamente uma imagem usando o sistema de células conectado à câmera a um usuário final em 30 a 40 segundos.

“Configuramos uma sala de controle em nossa sede, com uma tela grande, onde somos alertados toda vez que há uma atualização de fotos”, disse Gowda. “Então transmitimos imediatamente as informações sobre nossos grupos do WhatsApp e o rádio VHF”.

Pegar os caçadores de caçadores na floresta ainda não é simples. Os funcionários da Wild Life usam fontes de inteligência para identificar as caisnas presas pela câmera. Essas fontes incluem sua equipe habitual, coberta com os caçadores furtivos para coletar informações sobre quem são, os povos daqueles que vêm e outros detalhes.

“Depois que obtivemos os 100% confirmam que essas são as pessoas que entraram na floresta, agrediremos sua casa ou vila e prenderemos a pessoa e as enviaremos ao tribunal com a documentação correta”, de acordo com Gowda.

Também enfatizou a importância de mecanismos de aplicação proativos que suportam as entradas fornecidas pelo TrailGuard. “Obter fotos é a parte mais fácil, mas depois disso é a coisa mais importante. Somos ativamente e atacamos (casas) e trazemos pessoas. Portanto, tanto a tecnologia quanto nossos esforços no terreno se complementam para nos dar bons resultados ”, acrescentou.

De acordo com o último relatório do departamento, as prisões em 2024 levaram a uma condenação, que foi obtida dentro de seis meses, rapidamente, de acordo com Gowda. Seus colegas esperam duas ou três frases em breve.

Menor, mais barato e durável

O Trailguard AI foi concebido e feito pela Nightjar Technologies, uma empresa de impacto social em Gurgaon que desenvolve dispositivos de vigilância remota para ambientes de conservação. Seu fundador Piyush Yadav identificou o design dos sistemas de câmera Trailguard como o que o torna único. “Existem duas unidades”, explicou. “Uma é a unidade da câmera, o tamanho de uma caneta e a outra é a unidade de bateria/comunicação, o tamanho de um notebook. Eles se juntam a um cabo de dois metros de comprimento. Portanto, não é volumoso, mas é um design estendido.

Gowda disse que a menor pegada do dispositivo reduz as possibilidades que os caçadores furtivos os roubam.

Mas, de acordo com ele, a melhor característica do Trailguard é a duração da bateria. “Existem muitas outras tecnologias disponíveis para transmissão ao vivo, mas a bateria (Trailguard) dura de seis meses a um ano com base no número de fotos que você envia”, disse ele. “Não precisamos entrar e mudar a bateria repetidamente.”

Isso é equivalente a uma bênção nas terras semelhantes desafiadoras.

“Eles não são muito caros em comparação com outras tecnologias”, acrescentou. Segundo Yadav, as câmeras Trailguard custam aproximadamente Rs 50.000-53.000 por unidade.

Acesso a comunidades tribais

As aldeias dentro e ao redor de Similipal são ocupadas por comunidades tribais. A caça faz parte de sua cultura, mesmo que muitos deles tenham se mudado para outras formas de subsistência. Eles também precisam acessar a floresta.

“A Reserva Tigre tradicionalmente teve muitas incursões de comunidades vizinhas em torno de Similipal”, disse Aditya Panda, um naturalista, conservacionista da vida selvagem e o guardião honorário da vida selvagem da Reserva Tigre de Satkosia no mesmo estado. “As pessoas vêm em grandes quantidades para participar da caça furtiva da carne da floresta”.

Além das câmeras Trailguard, o Departamento Florestal usa armadilhas regulares em áreas sem rede, o que torna quase impossível para alguém ir à floresta sem ser pego pela câmera. (Uma armadilha da câmera é uma câmera manipulada para capturar uma imagem toda vez que detecta o movimento por perto. Eles são frequentemente usados ​​para fotografar animais na natureza).

Mas o resultado dessa vigilância é que muitos moradores simplesmente pararam de ir para a floresta: eles não querem que seus rostos sejam vistos na câmera, são confundidos com caçadores furtivos e caçadores presos. Sua capacidade de coletar lenha e outros produtos florestais que não são cedo no início do riser diminuiu concomitantemente.

“Estamos discutindo com as pessoas (local) e estamos facilitando maneiras mais seguras de acessar a floresta, porque não deve ser que, devido a um caçador de caça furtiva, todos estão restritos”, disse Gowda.

O departamento também está realizando reuniões regulares de conscientização sobre medidas para evitar a caça furtiva com comunidades tribais no idioma local.

Caso de uso mais rápido, adoção

O sistema de trilhas tem sido uma ferramenta eficaz contra poeira e o Panda acredita que você pode fazer mais. “Acho que esse tipo de tecnologia pode ser um gamechanger quando se trata de patrulhar e monitorar nossas áreas protegidas, não apenas para interceptar a entrada e incursões ilegais, mas também para monitorar a vida selvagem”, disse ele.

Gowda concordou. Ele disse que o departamento já descreveu a maioria das presas da região com a ajuda das câmeras e expressou sua crença de que a tecnologia também pode ajudar a melhorar os conflitos locais da vida humana. Ele acrescentou que esse avatar do sistema será implementado em breve em outras partes do estado.

Similipal é a primeira reserva em que a Trailguard demonstrou sucesso como uma ‘ferramenta contra caça furtiva’, mas também tem Taketach de Odisha. “Temos uma implantação em andamento em cinco estados neste momento, em mais de 14 sites”, disse Yadav. Também foi implementado na Reserva Kanha Tigre, em Madhya Pradesh, e no Parque Nacional Doubwa, em Uttar Pradesh, com 20 e 10 câmeras, respectivamente, como parte dos esforços para mitigar o conflito da vida humana.

Mas Yadav também disse que Nightjar está tentando evitar escalar muito rápido. “É um produto de hardware complexo. Queremos dar um passo a passo, otimizar os problemas na estrada e ter cuidado com a expansão ”, afirmou.

Nikhil Sreekandan é um jornalista independente.