Caminhando ao ar livre vs. Executando o treinamento de fita, qual é o peso mais eficaz?

Yakarta, vivo – Andar é um dos esportes mais simples escolhidos por muitas pessoas para manter a saúde e perder peso. Não há necessidade de equipamentos especiais ou membros caros da academia, ele precisa de apenas alguns sapatos confortáveis ​​e a vontade de se mover.

No meio de tendências de caminhada e academia como agora, não alguns que se perguntam, o que é melhor caminhar ao ar livre ou executar treinamento de fita na academia? Mova para saber a resposta, vamos lá!

RANCANDO DO FIADO muito bem, ambos os métodos têm vantagens e desvantagens. Andar ao ar livre, por exemplo, oferece variações de terras desafiadoras, ar fresco e luz solar útil. Enquanto isso, a fita de corrida fornece melhor controle sobre velocidade, intensidade e conforto sem se preocupar com o clima.

Então, o que é mais eficaz para queimar calorias e perder peso? Veja a próxima comparação!

A vantagem de sair da sala

 Ilustração de caminhada / jogging

1. Queime mais calorias

Caminhar ao ar livre geralmente é mais desafiador devido ao vento, superfícies desiguais e encostas. Esses fatores fazem o corpo trabalhar mais do que andar na fita de corrida, para que mais calorias fossem queimadas.

2. Treine mais músculos

Estradas montanhosas, escadas e superfícies variáveis ​​podem treinar músculos estabilizadores que desempenham um papel no equilíbrio e na força central. Se você costuma andar em áreas montanhosas, os músculos e nádegas das pernas também serão mais treinados.

3. Melhore a saúde mental

Alguns estudos mostraram que a execução na luz pode reduzir o estresse, melhorar o humor e aumentar a criatividade. A interação com o ambiente circundante também tem um efeito positivo na saúde mental.

4. Aumente os níveis de vitamina D

A exposição à luz solar ao caminhar ao ar livre ajuda o corpo a produzir vitamina D, o que é importante para a saúde óssea e o sistema imunológico. No entanto, não se esqueça de usar protetor solar se tiver muito tempo para o sol.

Vantagens de executar treinamento de fita

 Ilustração de fita esportiva em execução

1. Não afetado pelo clima

Chuva, calor quente ou ventos fortes podem ser um motivo para adiar os esportes ao ar livre. Usando uma fita em execução, você pode continuar se exercitando a qualquer momento sem ser perturbado por condições climáticas.

2. Sater e mais confortável

Para aqueles que vivem em áreas com calçadas irregulares ou ambientes menos seguros, a fita de corrida é a melhor solução. Além disso, a superfície macia da fita de corrida é mais amigável com as articulações do que o asfalto ou o concreto.

3. Melhor controle sobre a intensidade do exercício

A fita em execução permite ajustar a velocidade, a inclinação e a duração do exercício facilmente. Alguns modelos ainda têm um programa de treinamento automático que ajuda a queimar mais calorias.

4. Adequado para a recuperação de lesões

Para aqueles que estão recuperando lesões ou têm um problema articular, a fita em execução é mais segura porque fornece controle sobre velocidade e intensidade sem risco de campo desigual.

O que é melhor?

Se seu principal objetivo é queimar mais calorias e obter benefícios adicionais, como melhorar a saúde mental e os níveis de vitamina D, caminhar ao ar livre pode ser a melhor opção. No entanto, se priorizar o conforto, a segurança e o controle sobre o exercício, a fita de corrida é uma opção mais prática.

No final, o mais importante é a consistência nos esportes. Escolha o método que melhor se adapte ao seu estilo de vida e às preferências para permanecer motivado para se mover e alcançar seus objetivos de saúde, como perder peso.