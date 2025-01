Campeões: Atalanta-Sturm Graz 1:0 AO VIVO e FOTOS em campo

No campo Atalanta-Sturm Graz 1-0 pela sétima jornada da fase do campeonato da principal competição de clubes da Europa

Aos 12 minutos, Mateo Retegui deu vantagem a Deo

Gasperini em conferência de imprensa



“É melhor jogar agora. Mas é um jogo da Liga dos Campeões que traz problemas, não vamos parar perto do gol.” Para se redimir da decepção do campeonato, 3 empates nos últimos 4 jogos, apontam para as oitavas de final. Este é o objetivo da Atalanta, nas palavras de Gian Piero Gasperini na véspera da partida: “A discussão sobre a qualificação não acaba, com esta certeza gostaríamos de ir a Barcelona no dia 29 de janeiro. foi um time rápido na última Liga Europa e nos curou fisicamente na situação de 2:2 e vencemos por 1:0 em Bérgamo.

Os nerazzurri recomeçam com um novo jogador na ala: “Cuadrado está recuperado, mas joga no Palestra desde o primeiro minuto. Parece o momento certo para iniciá-lo em partidas importantes. está afastado porque ao chutar a bola sentiu desconforto nos adutores”, l Anúncio surpresa de Gasperini a respeito de 2005, com apenas 10 partidas pelo time principal e um último quarto de hora com os Young Boys na competição.

Antes da segunda mão, Retegui-De Ketelaere está ao lado de Lookman no trocater Pasalic-Samardzic com elogios do treinador a este último: “Ele tem qualidade e resiliência, jogou com mais maturidade até agora, mas pode desempenhar um papel no a esquerda. os livres Koopmeiners têm qualidades diferentes, Brescianini é mais meio-campista, mas os números, a qualidade e a variedade de gols falam por si.”

O guarda-redes Marco Carnesecchi ilustra o estado de espírito dos jogadores do Bérgamo: “Nada acontece se as exibições importantes dos últimos tempos não corresponderem aos resultados. Mas temos o nosso estádio para nos transportar, os objectivos continuam os mesmos de sempre”. Isso significa que busca as oitavas de final, diretamente pela conquista dos atuais dois pontos do oitavo colocado, 11 contra 13, ou pelos play-offs sem perder mais uma posição no campeonato.

Do lado austríaco, porém, Jürgen Saümel, velho conhecido de Turim e Brescia, 33 jogos e 2 gols entre 2008 e janeiro de 2011 como meio-campista, não desiste. “Acreditamos na nossa capacidade, sem Johnston como lateral-direito, Malic poderia jogar. Temos que recuperar a bola, fechar espaço para os três atacantes que fazem a diferença para a Atalanta, uma equipe fantástica com um dos melhores treinadores do país. o mundo.” “, explica o treinador austríaco. Na pausa de inverno, que durou cerca de um mês e meio, Sturm liberou o lateral Gazibegovic para o Colônia, o atacante Yardimci para o Hoffenheim, onde foi emprestado pelo técnico Christian Ilzer, o atacante vencedor da taça Bieret para Munique e outro ponta Sarkaria para Shenzhen, China.

Obstáculo Atalanta tem apenas 3 pontos conquistados com o Girona na ordem de partida, mas Gasperini não acredita nisso. “A nossa jornada até agora tem sido boa – conclui -. Três jogos vencidos fora, uma excelente estreia em casa frente ao Arsenal, um infeliz meio-campo frente ao Celtic e um belo jogo perdido frente ao Real. .” e depois acalme-se: o próximo passo deve ser dado”.

