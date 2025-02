Campeões: Juve também ao ar livre, 3-1 qualifica o PSV

A maldição da Liga dos Campeões também cai na Juventus: Milan e Atalant (e Bolonha) perderão a Itália da Bianconeri na rua. Thiago Motta cai depois de outra época na Holanda, 3-1 qualifica o PSV e agora pode encontrar o último representante italiano, Inter.

Thiago Motta e Bosz saem quase completamente das formações há uma semana: as mudanças em preto e branco Douglas Luize (feridas) com Koopmeinery e Yilidz com Conceica, enquanto os holandeses reagem Boscagli e não Obispo em defesa ao lado de Flaming. Veiga sorri durante o hino da Liga dos Campeões e transmite sua enorme positividade enquanto interpreta um desafio tão importante, mas depois de apenas 12 minutos, ela é forçada a pedir uma mudança para o problema do bezerro e entra em Cambiaso, enquanto Kelly se move no meio com Gatti .

FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-JUVENTUS



A Juve rejeita os primeiros ataques dos holandeses, também o estádio carregado de Philips Bedlam, e depois os ataques na conceica direita e Weah começam a ver, mas sem tentar Benitez. Bianconeri protestava sem sentido pelas cataratas na área portuguesa e McKennie com o árbitro Vincic, que continua, no primeiro tiro de 28 ” ” ” ” ” ”, com o árbitro Vincic, que continua, no primeiro tiro de 28 ‘chegam ao espelho, mas o Extreme Defender PSV se recusa a experimentar Cambiaso com punhos.

A melhor oportunidade acontecerá alguns minutos depois para a Bike Muani, que não pode aproveitar os Koopminers. A primeira metade termina em 0-0 e, especialmente, com zero chutes no gol em direção a Di Gregorio. Ambos os treinadores não mudam para a recuperação, os protestos do PSV imediatamente atrás do contato de Plamingo-Kelly enquanto Lang atinge o exterior da rede.

FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-JUVENTUS



A roda Muani tem outra boa bola, mas bate Beniteza, então Bianconeri é descoberto e leva os alvos no contra-ataque: Lang corta os campos e vai para o Perisice, uma anterior primeira mão entre os nobres e o estádio nivelado por 2-1. É o momento da maior pressão dos holandeses. Gatti é impedido de experimentar Veeman e, acima de tudo, no cabeçalho de De Jong, quase na linha.

Thiago Motta prepara passos para limitar os oponentes, sua Juve descobre que a surpresa é a mesma: Weah encontra um coringa à distância, mas o árbitro Vincic Cancele e a alegria branca. O novo chuveiro frio chega 10 minutos depois, porque Saibari cria uma rede que vale um tempo extra.

Por mais duas vezes a partir de 15 ‘mbangula, eles entram em Cambiaso. Di Gregorio fecha imediatamente a inserção do meio -campista para tocar o suporte. Parece que o PSV tem mais, 98 ‘Aqui está um trio: o cruzamento de Bakayoko envia gatos em crise e seu goleiro, sai e faz com que as qualificações pendam no lado holandês.

Bianconeri arrisque o colapso de Saibari, então, ao recuperar a cintura, o polo sensacional atinge alguns passos. Bosz levanta a parede defensiva inserindo Obispo para manter um alvo raro de vantagens, em 113 ‘Thuram faz tudo bem, mas eventualmente chuta as estrelas. A Juve falha no final, o PSV saberá se o Arsenal ou o Inter na sexta -feira excederá.

FBL-EUR-C1-PSV EINDHOVEN-JUVENTUS



Reprodução reservada © Copyright ANSA