Campeões: Milan-Girona 0-0 e Sparta Praga-Inter 0-0 AO VIVO e FOTOS

Milão-Girona 0:0 AO VIVO E Sparta Praga-Inter 0:0 AO VIVO em campo na sétima jornada da Liga dos Campeões

Conceição



CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES

TODOS OS JOGOS DO SÉTIMO DIA

Inzaghi



VIGÍLIA

“Tirando o pouco tempo que resta para se preparar para o jogo, os meninos estavam concentrados. Como treinador, tenho que encontrar a mentalidade certa para o grupo. Eles estão motivados para trabalhar todos os dias. Eles não jogam, são pessoas que vestem camisas e têm que dar tudo não só na Liga dos Campeões, mas também no campeonato e na Copa da Itália”: diz o técnico do Milan, Sergio Conceição, às vésperas do jogo da Liga dos Campeões contra o Girona. O Milan terá que fazê-lo após a derrota contra Juve e um segundo muito decepcionante intervalo para virar imediatamente a página: “Temos que nos olhar nos olhos, trabalhar em campo, acreditar no que estamos fazendo e depois entender o que não estava ali. futebol é que é um recomeço constante Po.” depois de uma boa partida eles têm que recomeçar para se preparar para a próxima, o mesmo depois de uma partida não tão boa: é uma oportunidade para melhorar.”

Agência ANSA Agência ANSA Liga dos Campeões, Conceição: “É urgente, precisamos de um Milan unido”

:’Não estou arriscando Pulisic. A torcida é a alma, sem os clubes isso não existe.



“Será preciso um verdadeiro Inter.” É algo mais do que uma mensagem aos seus jogadores que o técnico dos Nerazzurri, Simone Inzaghi, quis enviar na véspera do jogo da Liga dos Campeões contra o Sparta Praga. Lautaro Martinez e seus companheiros na República Tcheca jogam por uma boa chance de terminar entre os oito primeiros da tabela de simples da Liga dos Campeões, já que três pontos são cruciais para permanecer na corrida. E Inzaghi sabe bem disso, tanto que a afirmação feita um dia antes tem uma interpretação muito precisa: o Inter é necessário na parte superior para evitar tropeços. “Queremos ser protagonistas na Liga dos Campeões, é o ADN do Inter e não devemos perder nada”, explicou o treinador nerazzurri. “O Sparta Praga é uma equipe física, uma equipe valiosa. Na Liga dos Campeões eles se saíram muito bem nas primeiras partidas, depois perderam para adversários muito fortes como City e Atlético. Precisaremos de um verdadeiro Inter, agressivo e determinado. E nós terá que ser tecnicamente bom”, acrescentou.

Agência ANSA Agência ANSA Campeões: Inzaghi, não deveríamos falar de mim, mas do Inter “Eles não nos reconhecem na Itália em comparação com o exterior? Não tem problema, não gosto que falem de mim: temos que falar do Inter, que está num ótimo caminho.”



