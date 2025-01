Campo de tiro de rifle de ar inaugurado em Kothagudem

Um campo de tiro com rifle de ar foi inaugurado pelo Ministro da Receita, Ponguleti Srinivas Reddy, nas instalações da Faculdade de Artes e Ciências do Governo Sri Ramachandra em Kothagudem, no distrito de Bhadradri Kothagudem, na sexta-feira (3 de janeiro).

A instalação foi criada pela Autoridade Esportiva de Telangana por ₹ 3,37 lakh para ajudar os atiradores iniciantes a praticar tiro com rifle ou pistola de ar comprimido. Segundo fontes, o coletor distrital Jitesh V. Patel tomou a iniciativa de trazer a instalação para o distrito.

O deputado Khammam Ramasahayam Raghuram Reddy, Kothagudem MLA Kunamneni Sambasiva Rao, o Sr. Jitesh V. Patel, o oficial distrital de esportes e juventude M. Parandhama Reddy e o técnico de tiro com rifle de ar comprimido Abdul Nabi, entre outros, estiveram presentes.